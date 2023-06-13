黑豆咖啡國際評鑑獲2星獎章 頭份青創基地展現成果
苗栗縣頭份市公所輔導的頭份青創1號基地「樂客茶館」，融合在地農產與創新思維，調製出具地方特色的「Island Bloom Coffee島嶼花草果咖啡」，分別結合黑豆等6種優質在地農產，最近並在國際評鑑再度獲獎，市公所今天特別向鄉親推荐可作為今年端午禮品首選。
頭份市公所指出，頭份青創1號基地位在市公所藝術館旁，樂客茶館推出的精品咖啡濾掛結合黑豆、胡麻、東方美人茶、杭菊、洛神與紅棗，其中黑豆咖啡選用頭份在地產銷班種植的履歷黑豆， 經特殊烘培工藝與義式精品咖啡結合，在今年6月ITQI國際風味絕佳獎脫穎而出，獲得2星獎章，另外玄米沈靜茶、紅棗咖啡也分獲1星獎章。
頭份市公所上午協助樂客茶館的島嶼花草果咖啡行銷，市長羅雪珠向鄉親推荐，端午節將屆，青創基地推出的花草果咖啡品質優良，值得參考選購，作為佳節禮品。
羅雪珠表示，市公所響應國發會推動地方創生政策，創生團隊也獲經濟部中小企業處「配合地方創生推動城鄉特色產業發展計畫」及工研院輔導，「Island Bloom Coffee島嶼花草果咖啡」的成功，是產官學研共同努力及頭份小農、農會、產銷班、青創插畫師的合作成果，代表頭份對農產高值化與地方創生的投入，也展現對在地文化與農產品的支持與推廣。
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