黑豆咖啡國際評鑑獲2星獎章 頭份青創基地展現成果

苗栗縣頭份市公所輔導的頭份青創1號基地「樂客茶館」，融合在地農產與創新思維，調製出具地方特色的「Island Bloom Coffee島嶼花草果咖啡」，分別結合黑豆等6種優質在地農產，最近並在國際評鑑再度獲獎，市公所今天特別向鄉親推荐可作為今年端午禮品首選。

頭份市公所指出，頭份青創1號基地位在市公所藝術館旁，樂客茶館推出的精品咖啡濾掛結合黑豆、胡麻、東方美人茶、杭菊、洛神與紅棗，其中黑豆咖啡選用頭份在地產銷班種植的履歷黑豆， 經特殊烘培工藝與義式精品咖啡結合，在今年6月ITQI國際風味絕佳獎脫穎而出，獲得2星獎章，另外玄米沈靜茶、紅棗咖啡也分獲1星獎章。

頭份市公所上午協助樂客茶館的島嶼花草果咖啡行銷，市長羅雪珠向鄉親推荐，端午節將屆，青創基地推出的花草果咖啡品質優良，值得參考選購，作為佳節禮品。