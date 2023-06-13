紫斑蝶遷徙最北中繼點 荒廢哨所變身塭內生態文教館

苗栗縣竹南鎮濱海森林遊憩區是紫斑蝶大量遷徙的最北中繼點，當地塭內社區發展協會營造優質環境教育場域，獲得扶輪社贊助近二百萬元整修經費，利用閒置的海巡安檢哨所，打造塭內生態文教館，將成為紫斑蝶生態解說訓練及環境生態教育的重要基地。

塭內社區發展協會從100年起，積極與林務局合作種植蜜源植物，提供紫斑蝶更佳的棲息環境，並與苗栗縣政府合作推動海洋教育及社區發展，105年榮獲第四屆「國家環境教育獎」全國特優社區殊榮，並在106到108年連續三年獲得環保署「環保小學堂計畫」肯定，是苗栗縣推動環境教育的優質社區，慕名前來的機關、社區、學校及團體更是源源不斷。

社區理事長廖雪美表示，塭內生態文教館目前硬體建物已整修完成，未來推廣紫斑蝶及紅樹林等在地自然生態教育，有了自己的據點，就更有底氣，尤其暑假快到了，今夏即將開辦兩周兩梯次的解說員訓練夏令營，也不會再與活動中心的關懷據點形成衝突。

初步規畫的內部空間運用，一樓為文創商品展櫃、生態圖文布置，二樓作為簡報、解說訓練場所，並計畫今年能取得環保署的環境場域認證，持續推廣紫斑蝶及紅樹林等在地自然生態教育，也讓大家見識塭內社區之美。

廖雪美說，近年來因為氣候變遷，以及當地紫斑蝶所需蜜源，受到人為因素影響而減少，前來棲息的蝴蝶數量也有逐年減少趨勢，目前除了持續種植大花咸豐草、馬櫻丹等會開花植物，也透過林務局公告在防風林區域內三到六月不能除草，多方面友善環境與作為，來營造紫斑蝶最佳棲地。