104億新竹「大車站」推不推？跨黨派議員喊速辦公聽會

新竹市前市長林智堅任內力推「大車站計畫」被列為前瞻重大建設，預算規模達104億元，隨市府改朝換代，新任市長高虹安是否接力推動，受地方關注。市議會跨黨派23名議員近日提案、連署要求市府盡速辦理大車站興建規畫公聽會案，並提出一旦大車站建成，恐限制鐵路高架或地下化發展可能性等多項疑慮，要求市府審慎評估。

市府回應，市府擬依議會建議召開公聽會，以聽取各界意見後再研議。目前新竹大車站進入綜合規畫階段，新市府已於5月31日與台鐵局協商主辦機關等事宜，現階段就計畫內容檢討，持續與台鐵局協商並廣納各方意見，經綜合評估後，將會向市民說明。

市府也說明，新竹大車站綜合規畫案已在去年提送交通部，歷經2度審查，市府修正後再報部續審，交通部今年2月函請市府再與台鐵局協商，並向新任首長及行政團隊確認修正內容後再提送。針對是否續推或撤銷？市府強調不預設立場，將廣納各方意見。

此項送定期會的提案由議長許修睿、副議長余邦彥，以及新連線政團總召李國璋、國民黨團總召陳慶齡與時代力量黨團總召林彥甫共同提出，並獲18名議員連署支持。該提案建請市府盡速辦理大車站興建規畫座談與公聽會案，經審查獲大會無異議通過。

許修睿今年初就疾呼反對大車站計畫，認為無助前後站縫合與都市平衡發展，這次定期會再獲國民黨、新聯線與時代力量黨團支持提案，要求市府在1個月內盡速辦至少1到3場的專家學者參與的座談會或公聽會，傾聽民意作為執行或撤銷大車站案的依據。

提案內容也洋洋灑灑提及多項大車站興建後可能帶來的負面效應，包含大車站施工將讓火車站周邊進入交通黑暗期，也將影響台鐵車班調度；大車站僅供行人穿越或轉乘人流使用，無法真正有效紓解前、後站交通；憂心大車站規畫公車轉運站效益有限。

此外，多名支持連署的議員認為，大車站規畫南北2座大公園，空間未能有效利用，且未來維護管理困難；大車站建成後，完全限制日後鐵路高架或地下化發展的可能性，不利提升都市競爭力與後站都計規畫；也擔心錯誤交通政策，讓市庫債務雪上加霜。

此提案獲18名議員連署支持，分為議員張祖琰、陳治雄、彭昆耀、宋品瑩、吳旭豐、陳啓源、鄭慶欽、鍾淑英、徐美惠、蕭志潔、林慈愛、段孝芳、孫鍚洲、黃美慧、黃文政、田雅芳、蔡惠婷、廖子齊，以國民黨、時代力量、民眾黨與無黨籍為主。