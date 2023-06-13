竹縣鳳山溪原水遭污染 關西鎮、新埔鎮14日供水

新竹縣鳳山溪上游原水遭污染，關西鎮公所將對涉肇事業者提告外，自來水公司今天說，昨天緊急將關西鎮、新埔鎮的9個里停水，待檢測水質符合標準後，預計14日起開始供水。

新竹縣環保局昨天獲報在鳳山溪上游原水疑有污染，經調查發現為關西鎮1家廢棄物再利用廠，疑因廠內所儲存溶劑外流引起，至於溶劑內容何，還需後續釐清，目前已向新竹地檢署通報，由於因涉廢棄物棄置案，後續由檢方偵辦。

經濟部台灣自來水公司第三區管理處副處長徐玟玲向中央社記者表示，關西淨水場原水取用鳳山溪水源，昨天發現在取水口疑似有機溶劑污染，為避免影響供水安全，立即停止取水作業，並進行各項緊急應變措施。

徐玟玲說，關西淨水場原水取水點，為避開污染源往上移50公尺，已於6月13日完成架設臨時取水設施，也進行場內各項淨水設備清洗作業，包括沉澱池、清水池排空及快濾池濾砂換新。

徐玟玲表示，另在鳳山溪下游端取水口的新埔淨水場，也擔心取水遭受污染，6月12日採取預防性停水，並於關西鎮設21處取水站，新埔鎮提供13處取水站，8台水車隨時進行補水作業。

徐玟玲指出，在關西淨水場沉澱池清洗及快濾池清洗換補砂作業，預計今天下午6時完成，也依序進行各淨水設備運轉測試及同步檢測水質狀況，若水質符合飲用水標準，最快6月14日起開始供水，並在同日的中午12時全面恢復正常供水。

徐玟玲表示，後續會對水源污染的業者將與縣府及檢調單位合作，依規求償辦理。

關西鎮長陳光彩接受中央社記者電訪表示，公所昨天也出動怪手到場，將可能遭廢液污染的土壤全部挖起，並以太空包處理，避免擴大污染。陳光彩說，除目前新竹地檢署介入偵辦外，公所也與律師討論，將對業者提告。