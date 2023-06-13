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老舊收容所大變身　新竹縣動物保護教育園區7月啟用

聯合報／ 記者黃羿馨 ／新竹即時報導
新竹縣動物保護教育園區將在7月1日正式啟用。記者黃羿馨／攝影
新竹縣動物保護教育園區將在7月1日正式啟用。記者黃羿馨／攝影

新竹縣動物保護教育園區將在7月1日正式啟用，新竹縣政府將原先老舊動物收容所，改建成符合動物福利、環境友善且收容量擴增的多功能的園區，還新增病房、手術房、互動廣場及新式欄舍等等，符合動物福利、環境友善等多功能特色，大幅提升收容動物的福祉。

新竹縣動物保護防疫所指出，新園區占地1163平方公尺，園區內的新式收容欄舍空間加大，收容量擴增至200隻，且從原本的每隻1.5平方公尺空間，增加到3.3平方公尺，並從鐵籠升級成為水泥欄舍。54個新欄舍內，每個欄舍可收容3隻至4隻，以適合犬隻習性的小型群居飼養，大幅提升收容動物的福利。

另外還有鋪設人工草皮的互動廣場，並分隔大狗、小狗的戶外活動空間，讓收容的犬隻們除了繫上牽繩散步，也可不受拘束地在廣場內奔跑、嬉戲，並且和參觀民眾有更多互動，以提高認養率。

貓咪的新家預計可收容40隻貓咪，空間規劃上貼心地設計了室內互動區，打造各式不同攀爬架，讓貓咪玩耍活動，未來會計畫讓參觀的民眾和親人的貓咪在互動區近距離接觸，希望民眾不僅透過欄舍觀察貓咪，更能接觸到貓咪真正的生活樣貌，進而被可愛萌樣融化，報名成為「鏟屎官」。

新園區也新設病房及手術房，加強絕育政策執行，以及提高收容所內醫療品質。建物以全新RC結構、多孔隙隔音板等隔音設施，並搭配綠植栽，能大幅減少噪音，友善環境及鄰近居民，使得園區能夠成為全國少數設置於市區內的動物收容所，也不會因噪音招居民嫌惡。

新竹縣農業處表示，縣府致力動物保護工作，長期來受限收容所空間不足及硬體設備老舊，期望藉園區工程改善硬體設施，提升流浪動物的收容、絕育、救援醫療及認養品質，對於推廣動物保護相關生命教育，也將是十分理想的場域。

園區內的新式收容欄舍空間加大，收容量擴增至200隻。記者黃羿馨／攝影
園區內的新式收容欄舍空間加大，收容量擴增至200隻。記者黃羿馨／攝影
貓咪的新家貼心地設計了室內互動區，打造各式不同攀爬架，讓貓咪玩耍活動。記者黃羿馨／攝影
貓咪的新家貼心地設計了室內互動區，打造各式不同攀爬架，讓貓咪玩耍活動。記者黃羿馨／攝影

貓咪 新竹 認養

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