快訊

身陷性平督導爭議 林飛帆宣布退選立委：造成社會紛擾再次致歉

外交部再傳#MeToo事件 前外交人員控已婚上司傳露點照

聽新聞
test
0:00 / 0:00

湖口首座非營利幼兒園今動工 113學年起招收224名幼兒

聯合報／ 記者黃羿馨 ／新竹即時報導
湖口文小非營利幼兒園規劃設計以客家傳統聚落「伙房」形態為靈感。圖／新竹縣政府提供
湖口文小非營利幼兒園規劃設計以客家傳統聚落「伙房」形態為靈感。圖／新竹縣政府提供

新竹縣湖口鄉第一座非營利幼兒園今天正式動工，預計招收10班共計224名幼兒，除設有3至5歲班8班外，更設置2歲專班2班，讓托嬰中心的孩子都能夠無縫接軌續讀幼兒園。未來也同步配合教育部降低幼兒園師生比為1比12之政策，除提供新竹縣幼教量能外，亦提升幼教品質。

新竹縣教育局指出，縣內已有6所非營利幼兒園，目前規劃設置中共4所非營利幼兒園，皆已順利完成發包作業，未來新竹縣將有10所非營利幼兒園，逐步提升全縣公共化教保服務供應量。另非營利幼兒園的收費介於公立幼兒園與私立幼兒園之間，平日下課時間可延長、寒暑假也可上課，提供雙薪家庭多元的選擇。

教育局表示，湖口文小非營利幼兒園總經費計1億8823萬餘元，獲中央核定補助1億5千多萬元，於2023年2月決標，6月底開工，工期約450天，預計於113學年度辦理招生。基地座落於達生七街、達生八街交叉口，建物3層樓，面積約4500平方公尺，其中包含約1500平方公尺的戶外活動空間，給孩子舒適且寬廣的運動環境。

教育局說明，湖口文小非營利幼兒園規劃設計以客家傳統聚落「伙房」形態為靈感，採院落的配置，區分不同年齡層的室內空間，並圍塑出可共同使用的合院空間；上層挑高遊戲室，為幼兒園象徵空間，將其轉向以呼應「老湖口」與「新湖口」歷史軸線，承接地區發展脈絡。

合院空間搭配風雨廣場與戶外活動空間結合，並可藉由半戶外廊道串聯，形成迴遊動線，讓孩子們與老師一起學習、探險及交流，發現散佈在每個角落的驚喜。

湖口文小非營利幼兒園預計在113學年起招收10班共計224名幼兒。記者黃羿馨／攝影
湖口文小非營利幼兒園預計在113學年起招收10班共計224名幼兒。記者黃羿馨／攝影
合院空間搭配風雨廣場與戶外活動空間結合，並可藉由半戶外廊道串聯，形成迴遊動線。圖／新竹縣政府提供
合院空間搭配風雨廣場與戶外活動空間結合，並可藉由半戶外廊道串聯，形成迴遊動線。圖／新竹縣政府提供
新竹縣湖口鄉第一座非營利幼兒園今天正式動工。記者黃羿馨／攝影
新竹縣湖口鄉第一座非營利幼兒園今天正式動工。記者黃羿馨／攝影

幼兒園 新竹 教育局

延伸閱讀

國產龍眼蜜評鑑成績揭曉 竹縣5人獲特等獎

中市國中小肥胖率疫期國三達17% 議員籲教局具體因應

七都平價購屋熱區 出列

北市某國小師遭爆性騷擾 教育局：老師停聘靜候調查

相關新聞

桃園龍元宮神豬遶境秀吸晴 張善政提匾永護蒼生揭牌

桃園市龍潭區龍元宮今天慶祝神農大帝誕辰千秋，舉辦第2屆神龍鬧鎮民俗慶典活動，廟方舉辦神豬大賽遶境祈福，市長張善政親提「永...

104億新竹「大車站」推不推？跨黨派議員喊速辦公聽會

新竹市前市長林智堅任內力推「大車站計畫」被列為前瞻重大建設，預算規模達104億元，隨市府改朝換代，新任市長高虹安是否接力...

老舊收容所大變身　新竹縣動物保護教育園區7月啟用

新竹縣動物保護教育園區將在7月1日正式啟用，新竹縣政府將原先老舊動物收容所，改建成符合動物福利、環境友善且收容量擴增的多...

湖口首座非營利幼兒園今動工 113學年起招收224名幼兒

新竹縣湖口鄉第一座非營利幼兒園今天正式動工，預計招收10班共計224名幼兒，除設有3至5歲班8班外，更設置2歲專班2班，...

苗栗縣立圖書館公園驚見「長蟲」嚇人 疑遭人棄養

「哇！怎麼會有蛇」苗栗縣立圖書館外的公園草地最近有蛇類出沒，圖書館人員發現後一度用掃帚將牠壓制，隨後通報消防局由義消專責...

從24席增至34席議員...新竹市議會資料館改造今啟用

新竹市議會邁入第11屆，1樓資料館重新改造後，議長許修睿在眾多議員的見證下敲槌宣布資料館翻新啟用。館內以圖文方式呈現議會...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦