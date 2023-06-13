湖口首座非營利幼兒園今動工 113學年起招收224名幼兒

新竹縣湖口鄉第一座非營利幼兒園今天正式動工，預計招收10班共計224名幼兒，除設有3至5歲班8班外，更設置2歲專班2班，讓托嬰中心的孩子都能夠無縫接軌續讀幼兒園。未來也同步配合教育部降低幼兒園師生比為1比12之政策，除提供新竹縣幼教量能外，亦提升幼教品質。

新竹縣教育局指出，縣內已有6所非營利幼兒園，目前規劃設置中共4所非營利幼兒園，皆已順利完成發包作業，未來新竹縣將有10所非營利幼兒園，逐步提升全縣公共化教保服務供應量。另非營利幼兒園的收費介於公立幼兒園與私立幼兒園之間，平日下課時間可延長、寒暑假也可上課，提供雙薪家庭多元的選擇。

教育局表示，湖口文小非營利幼兒園總經費計1億8823萬餘元，獲中央核定補助1億5千多萬元，於2023年2月決標，6月底開工，工期約450天，預計於113學年度辦理招生。基地座落於達生七街、達生八街交叉口，建物3層樓，面積約4500平方公尺，其中包含約1500平方公尺的戶外活動空間，給孩子舒適且寬廣的運動環境。

教育局說明，湖口文小非營利幼兒園規劃設計以客家傳統聚落「伙房」形態為靈感，採院落的配置，區分不同年齡層的室內空間，並圍塑出可共同使用的合院空間；上層挑高遊戲室，為幼兒園象徵空間，將其轉向以呼應「老湖口」與「新湖口」歷史軸線，承接地區發展脈絡。