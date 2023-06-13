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苗栗縣立圖書館公園驚見「長蟲」嚇人 疑遭人棄養

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣立圖書館外的公園草地最近發現有蛇出沒，經通報消防局由義消捕蛇人員將牠逮獲。圖／民眾提供
苗栗縣立圖書館外的公園草地最近發現有蛇出沒，經通報消防局由義消捕蛇人員將牠逮獲。圖／民眾提供

「哇！怎麼會有苗栗縣圖書館外的公園草地最近有蛇類出沒，圖書館人員發現後一度用掃帚將牠壓制，隨後通報消防局由義消專責捕蛇人員將這條入侵公園的「不速之客」逮住，被逮獲的蛇長約1至2公尺，推測應是無毒的錦蛇，但圖書館公園平日晨運、休憩的民眾不少，以往不曾發現過有蛇，館方猜測有可能被人棄養扔到公園內。

縣府教育處圖書資訊科長彭秀珍指出，上周五清潔人員整理公園時就曾發現有蛇現身，但隨即失去蹤影，11日周末上午又發現，館內人員聞訊趕到，拿掃帚一度把蛇頭壓制住，並請人通報消防局，但在捕蛇人員到達前，這條蛇又逃離。

這條入侵的不速之客稍後還是被逮住，長約一到兩公尺，研判是無毒的錦蛇類；縣立圖書館位於縣府第一辦公大樓後方，並緊鄰苗栗縣文化觀光局，館旁的花圃及小型公園平常有人晨運、休憩，過去不曾發現蛇類出沒，館方懷疑是被民眾棄養的寵物蛇，傳出有蛇出沒，雖然隔天就被逮住，但有的人心裡還是覺得「毛毛的」。

文觀局中正堂旁3年前也曾發現有蛇現身，還竄入中正堂的通風孔道裡，經義消設網數日，終於逮住一條大型的臭青母。

苗栗縣消防局表示，今年1月迄今縣內共有1280件捕蛇通報，其中4月有295件、5月571件，6月迄今十餘天，也已有250件捕蛇通報案件。

苗栗縣立圖書館外的公園草地最近發現有蛇出沒，經通報消防局由義消捕蛇人員將牠逮獲。圖／民眾提供
苗栗縣立圖書館外的公園草地最近發現有蛇出沒，經通報消防局由義消捕蛇人員將牠逮獲。圖／民眾提供
苗栗縣立圖書館外的公園草地最近發現有蛇出沒，經通報消防局由義消捕蛇人員將牠逮獲。圖／民眾提供
苗栗縣立圖書館外的公園草地最近發現有蛇出沒，經通報消防局由義消捕蛇人員將牠逮獲。圖／民眾提供

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