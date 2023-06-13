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從24席增至34席議員...新竹市議會資料館改造今啟用

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹市議會第11屆資料館今天啟用，議長許修睿與副議長余邦彥合影。記者張裕珍／攝影
新竹市議會第11屆資料館今天啟用，議長許修睿與副議長余邦彥合影。記者張裕珍／攝影

新竹市議會邁入第11屆，1樓資料館重新改造後，議長許修睿在眾多議員的見證下敲槌宣布資料館翻新啟用。館內以圖文方式呈現議會歷史沿革與議場特色，議員席次也因應城市發展與人口成長，從第1屆24議員一路增至第11屆的34席議員，強調要繼續為市民實踐更好的未來。

「第11屆新竹市議會資料館正式啟用，通過！」許修睿今天在數十名議員與議會同仁的見證下敲槌，象徵新竹市議會資料館正式啟用。在資料館入口處，就是新竹市議會的歷史沿革，經歷過縣市分治，1989年，這棟議事大樓正式成為「新竹市議會」。

市議會指出，這座資料館的誕生，要回溯到第8屆前議長謝文進對老舊廳舍整修擴建的大力推進，接任的議長許修睿再積極提升議事問政環境，為了鼓勵民眾參與並關心市政，也首度開啟了議事過程的網路直播平台，資料館並陳列電視即時轉播議事畫面。

第11屆議會資料館翻新改造也不忘初心，不僅特意將「新竹市議會」成立時的書法字體特意鑲嵌在牆面上，還可見這棟歷史建築的窗花設計也在其中；資料館牆面也放上許多問政、工作照片，以及打造一面議事堂打卡牆，參觀者來訪都可以拍照互動。

市議會指出，資料館還有一面牆是議事流程以及本屆議員的介紹，版面呈現議會人事都有最好的安排，相互尊重、和諧共榮。此外，此次資料館最大改造，是捨去原先切割資料館的立體平台，改以劃分行政區的地貼展現，讓參觀動線更為順暢不受阻撓。

許修睿說，今天除了是第11屆新竹市議會資料館啟用的日子，也是第11屆第1次定期大會的最後1天，此次定期大會除了議員質詢之外，也完成審查通過30案市府提案、261案議員提案，感謝議員與市府的認真以對，休會期間，議員們也會持續監督市政。

新竹市議會第11屆資料館以圖文介紹議會沿革。記者張裕珍／攝影
新竹市議會第11屆資料館以圖文介紹議會沿革。記者張裕珍／攝影
新竹市議會第11屆資料館今天啟用，多名議員都參與見證。記者張裕珍／攝影
新竹市議會第11屆資料館今天啟用，多名議員都參與見證。記者張裕珍／攝影
新竹市議會第11屆資料館今天啟用，牆上陳列34席議員的頭像與服務區域。記者張裕珍／攝影
新竹市議會第11屆資料館今天啟用，牆上陳列34席議員的頭像與服務區域。記者張裕珍／攝影
新竹市議會資料館也擺出電視，呈現議事全程轉播的新時代象徵。記者張裕珍／攝影
新竹市議會資料館也擺出電視，呈現議事全程轉播的新時代象徵。記者張裕珍／攝影
新竹市議會第11屆資料館今天啟用，多名議員都參與見證。記者張裕珍／攝影
新竹市議會第11屆資料館今天啟用，多名議員都參與見證。記者張裕珍／攝影
新竹市議會1樓的資料館內還保留一副由時任台灣省議會議長高育仁敬贈的議事槌。記者張裕珍／攝影
新竹市議會1樓的資料館內還保留一副由時任台灣省議會議長高育仁敬贈的議事槌。記者張裕珍／攝影

議員 新竹 網路直播

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