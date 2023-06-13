從24席增至34席議員...新竹市議會資料館改造今啟用

新竹市議會邁入第11屆，1樓資料館重新改造後，議長許修睿在眾多議員的見證下敲槌宣布資料館翻新啟用。館內以圖文方式呈現議會歷史沿革與議場特色，議員席次也因應城市發展與人口成長，從第1屆24議員一路增至第11屆的34席議員，強調要繼續為市民實踐更好的未來。

「第11屆新竹市議會資料館正式啟用，通過！」許修睿今天在數十名議員與議會同仁的見證下敲槌，象徵新竹市議會資料館正式啟用。在資料館入口處，就是新竹市議會的歷史沿革，經歷過縣市分治，1989年，這棟議事大樓正式成為「新竹市議會」。

市議會指出，這座資料館的誕生，要回溯到第8屆前議長謝文進對老舊廳舍整修擴建的大力推進，接任的議長許修睿再積極提升議事問政環境，為了鼓勵民眾參與並關心市政，也首度開啟了議事過程的網路直播平台，資料館並陳列電視即時轉播議事畫面。

第11屆議會資料館翻新改造也不忘初心，不僅特意將「新竹市議會」成立時的書法字體特意鑲嵌在牆面上，還可見這棟歷史建築的窗花設計也在其中；資料館牆面也放上許多問政、工作照片，以及打造一面議事堂打卡牆，參觀者來訪都可以拍照互動。

市議會指出，資料館還有一面牆是議事流程以及本屆議員的介紹，版面呈現議會人事都有最好的安排，相互尊重、和諧共榮。此外，此次資料館最大改造，是捨去原先切割資料館的立體平台，改以劃分行政區的地貼展現，讓參觀動線更為順暢不受阻撓。