龍潭中山市民活動中心啟用 張善政：滿足鄉親需求

桃園市長張善政今天中午主持龍潭區中山第一市民活動中心落成啟用，該活動中心斥資1700萬元，去年11月完工，最近裝修整理後啟用。張善政表示，龍潭區中山里原有活動中心因無停車空間、走道狹小，有安全上顧慮，至今裝修理完成啟用，並提供200多個停車位，可滿足在地鄉親使用需求。

龍潭區中山第一市民活動中心位於龍潭公園路上，因為中山里原有活動中心位於萬善寺旁，因無停車空間、加上走道狹小，年長者行走不便，在里長、民代爭取，市政府將中山活動中心與龍潭停二立體停車場合併興建，市府斥資1700 萬元，前年3月開工、去年11月完工，今年3月完成裝修整理點交區公所使用，該中心為地上1層、面積約140坪，容納300多人使用，樓上為停車場，可停放223個停水位及35個機車格，

張善政表示，中山第一市民活動中心去年11月完工後，花了幾個月裝修整理啟用，民政局與龍潭區公所加強經營，該活動中心建築設計空間簡潔、明亮，為設計理念，滿足鄉親辦理演講、社區課程、會議、藝文活動需求，可提供中心里和幾個里民使用。