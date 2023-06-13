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國產龍眼蜜評鑑成績揭曉 竹縣5人獲特等獎

聯合報／ 記者黃羿馨 ／新竹即時報導
新竹縣養蜂產銷班第一班鄭貴文、賴國賢、林祺水、邱瑞龍及新竹縣芎林鄉養蜂產銷班第一班劉得煌獲得特等獎殊榮。記者黃羿馨／攝影
新竹縣養蜂產銷班第一班鄭貴文、賴國賢、林祺水、邱瑞龍及新竹縣芎林鄉養蜂產銷班第一班劉得煌獲得特等獎殊榮。記者黃羿馨／攝影

112年度新竹縣國產龍眼蜂蜜品質評鑑成績揭曉，這次共評選出5名特等獎，由新竹縣養蜂產銷班第一班鄭貴文、賴國賢、林祺水、邱瑞龍及新竹縣芎林鄉養蜂產銷班第一班劉得煌獲得特等獎殊榮。今天新竹縣政府大廳也辦理頒獎暨展售行銷活動，盼民眾用行動支持在地蜂農及優良農特產品。

新竹縣農業處指出，新竹縣目前由新竹縣農會輔導四個養蜂產銷班，以生產龍眼蜜、荔枝蜜及百花蜜為主，採蜜期約為每年4月至5月，產銷班已有7名班員成功取得產銷履歷標章，今年也有多名班員正在陸續申請中。

為推廣在地優質蜂蜜，今天的活動特別準備蜂蜜相關的小點心及飲品，包括蛋糕、餅乾及縣農會推出的蜂蜜檸檬氣泡飲，還有特別結合在地種植的咖啡及愛玉搭配蜂蜜特調獨家風味飲品。

農糧署北區分署長黃昭興指出，農糧署近幾年積極輔導養蜂產業，過去經常聽到北部的蜂農因沒有相關加工設備，而必須將蜂蜜送到中南部的工廠進行脫水，運送及排隊等候時間漫長，對蜂農造成困擾，為解決蜂農煩惱，今年在苗栗及新竹將各設一座初級加工廠，未來脫水及分裝等作業就能就近完成。

新竹縣農業處長范萬釗表示，今年的獎牌首次以來自尖石、五峰的國產柴柳杉製作而成，格外具有意義，且也將尺寸縮小，並有專屬的底座，較不佔空間，讓獲獎的蜂農可以把獎牌展示出來，讓大家都能認證這是獲獎的蜂蜜。另外，為鼓勵蜂農參加評鑑，這次也特別加碼頒發全新的蜂箱，期許蜂農們再接再厲，持續產出優良的蜂蜜產品。

新竹縣政府大廳也辦理頒獎暨展售行銷活動，盼民眾用行動支持在地蜂農及優良農特產品。記者黃羿馨／攝影
新竹縣政府大廳也辦理頒獎暨展售行銷活動，盼民眾用行動支持在地蜂農及優良農特產品。記者黃羿馨／攝影
今天的活動特別準備蜂蜜相關的小點心及飲品。記者黃羿馨／攝影
今天的活動特別準備蜂蜜相關的小點心及飲品。記者黃羿馨／攝影
今天的活動特別準備蜂蜜相關的小點心及飲品，包括蛋糕、餅乾及縣農會推出的蜂蜜檸檬氣泡飲。記者黃羿馨／攝影
今天的活動特別準備蜂蜜相關的小點心及飲品，包括蛋糕、餅乾及縣農會推出的蜂蜜檸檬氣泡飲。記者黃羿馨／攝影

新竹 蜂蜜 農糧署

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