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竄根釀禍…桃園26％路樹不適宜 地方憂成隱形殺手

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園26%路樹是容易破壞人行道的黑板樹、榕樹及小葉欖仁，民代呼籲盤點全面改善並檢討路樹巡檢機制。圖／市府提供
桃園26%路樹是容易破壞人行道的黑板樹、榕樹及小葉欖仁，民代呼籲盤點全面改善並檢討路樹巡檢機制。圖／市府提供

桃園耗時3年完成全市超過11.4萬株路樹普查，發現其中26%是容易破壞人行道的黑板樹、榕樹及小葉欖仁，民代呼籲盤點全面改善並檢討路樹巡檢機制。市府養工處表示，不合適樹種將逐步汰換，並透過「桃園市生態城市造林計畫」樹木諮詢小組提供的建議選擇行道樹種，有效提升行道樹品質及城市景觀。

市府2016年訂定「桃園市行道樹管理維護自治條例」，並於2018年至2020年針對位於人行道、分隔島、路肩、槽化島及退縮建築無遮簷人行道逾11.4萬株樹木進行普查，分析結果，台灣欒樹共1萬4747株占20%、樟樹1萬3512株19%、小葉欖仁8966株12%，另正榕和黑板樹分別占8%和6%。

議員呂林小鳳表示，小葉欖仁、正榕、黑板樹板根容易造成基盤隆起、破碎，不適合做為路樹，上述樹種卻占了全桃園路樹26%，人行道樹根亂竄造成路面凹凸不平，增加道路養護困難，有些樹根還會破壞管線，甚至影響行人安全，成為隱形殺手，呼籲進行「路樹大體檢」，汰換淺根樹種、重種深根樹種，才能有效改善。

議員許家睿說，現有行道樹部分多為20至30年前為綠美化種植，但隨著都市發展，包括都市計畫外道路的栽種間距、高壓電桿路段的樹種選擇都衍生許多問題，部分樹種容易落果或破壞人行鋪面也應一併檢討。

養工處公園綠地科長徐銘志指出，依據「森林法」及「森林以外之樹木普查方法及受保護樹木認定標準」規定，直轄市、縣市主管機關每5年應至少辦理普查一次；黑板樹、榕樹及小葉欖仁因樹穴空間太小，容易導致樹木生長不良造成基盤損壞，市府交通局與養工處會共同規畫行道樹改善、人行道寬度及道路空間調整。

徐銘志表示，不適合的樹種未來不會再種，現有路樹雖暫時不會大規模移除，但會請區公所加強巡檢，後續視各地狀況逐步汰換。

人行道 行道樹 桃園

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