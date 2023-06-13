竹南鎮公所斥資4000萬元 新南里活動中心今天動土

苗栗縣竹南鎮公所為改善民眾生活品質，打造多元友善的活動空間，斥資4000萬元，興建新南里活動中心暨國民健康運動中心，今天上午舉行隆重的開工祭拜及動土儀式，共同祈求未來工程順利圓滿。

竹南鎮長方進興表示，隨著高齡化社會來臨，加上當地新南里近幾年人口大幅增加，在寸土寸金的城市裡，當地居民想要擁有專屬的活動中心相當困難。而原本活動中心已老舊，其土地也為宮廟私有，為求公共設施的完善，在各界協助及支持下，選定竹南運動公園作為基地，面積約400平方公尺，由公所自行籌措經費，投入總工程經費約4000萬元，興建地上二層建築物（含露台），預計2年後完工啟用。

公所指出，未來興建完工的活動中心一樓戶外將設置多功能廣場，提供大眾廣場舞蹈及假日小農市集、青創市集、二手市集等活動，成為當地經濟活絡象徵。

一樓內部將設置休憩空間，提供當地民眾社區關懷據點及休閒集會場所，同時也可提供居民生活交流及老人共餐與舉辦各項活動等場地，成為當地多元友善活動空間；二樓內部將設置多功能體健空間，提供大眾強身健體、活絡筋骨、團康活動等功能。

因活動中心外有大面積自然生態公園及兒童遊憩區，所以活動中心外觀將採用共融設計，讓建物更融入周邊地貌環境，讓民眾在使用上能感受到放鬆及親近的效果，營造有溫度的社區環境。