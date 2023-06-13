桃園龍元宮神豬遶境秀吸晴 張善政提匾永護蒼生揭牌

桃園市龍潭區龍元宮今天慶祝神農大帝誕辰千秋，舉辦第2屆神龍鬧鎮民俗慶典活動，廟方舉辦神豬大賽遶境祈福，市長張善政親提「永護蒼生」匾額揭牌，祈佑永護龍潭鄉親，張善政說，神農大帝過去200年護佑龍潭早年發展至今繁榮，廟方多年做公益付出，成為地方最重要信仰中心，感謝神農大帝庇佑地方。

龍潭區龍元宮奉祀神大帝（五穀爺）香火鼎盛，為龍潭地方信仰中心，每年神農大帝聖誕（農曆4月26日至5月5日端午節）舉辦民俗慶典，今年神龍鬧鎮慶典辦理神豬大賽遶境，桃群餐廳黃呂四妹供奉的神豬重達975台斤榮獲特等賞，徐双義、徐水禮供奉的神豬重達731台斤榮獲壹等賞，黃呂四妹說，今年該里輪值慶典供奉的神豬榮獲特等賞，很有福氣，非常高興。

龍元宮明年建廟200年，今年神龍鬧鎮慶典由地方創生團隊的野菱蔓生策畫，吸引地方與商圈、遊客參與，重塑客家聚落慶典文化，張善政競選市長從龍潭出發，多次至龍元宮祈福，這次特別親提親送「永護蒼生」匾額贈送廟方及揭牌祝賀，向神農大帝敬獻三獻禮感謝。