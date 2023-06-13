警察節辦捐血苗議員「路過」才知道 警長：將來多宣導
苗栗縣警察局慶祝警察節今天辦捐血活動，縣議員徐筱菁「路過」才知道，她認為活動有助於警察形象，事前應該發布新聞等管道宣導，讓民眾廣為參與公益，縣警局長莊勝雄允諾將來多宣導。
6月15日警察節，縣警局今天提前在警察局3樓大禮堂舉行慶祝大會，並在側門辦理捐血活動，捐血250西西送1把登山止滑傘，捐血500西西送1把登山傘及1串衛生紙，莊勝雄響應，並帶頭挽袖捐血。
徐筱菁出席警察節慶祝大會，開車到縣警局途中，才看到捐血車，得知今天也辦捐血活動，她說，警察節辦捐血救人，公益活動有助於形象，且捐血還送禮物，活動前應該發布新聞等管道廣為宣傳，鼓勵更多人參與。
莊勝雄表示，捐血活動前有透過臉書粉絲專頁、社團預告，將來會改進多多宣導，今天警察節活動也會發布新聞稿。
今天警察節慶祝大會由副縣長鄧桂菊主持，會中表揚模範警察通霄分局警備隊長劉家婙、頭份分局偵查隊分隊長劉祥欽，及刑事績效優良人員刑警大隊偵查佐黃政喆，此外，警察志工大隊大隊長副議長張淑芬頒贈獎狀及獎金，給績優志工苗栗中隊小隊長邱秀清等15人。
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