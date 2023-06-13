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苗縣各漁港改善計畫 漁業署再加碼添購鏟土機、曳引機

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
今天上午會勘行程，由苗縣府農業處副處長蔡政新負責簡報，針對白沙屯漁港導向觀光轉型部分，蔡也表達會納入考量作規畫。記者吳傑沐／攝影
今天上午會勘行程，由苗縣府農業處副處長蔡政新負責簡報，針對白沙屯漁港導向觀光轉型部分，蔡也表達會納入考量作規畫。記者吳傑沐／攝影

苗栗縣政府與立委陳超明攜手向中央爭取龍鳳漁港魚貨直銷中心新建等工程共5.4億元，以及通霄漁港增設整補場興建經費約3000萬元，日前獲農委會主委陳吉仲允諾同意後，今天上午再度邀漁業署副署長王正芳等官員現場會勘並聽取進度簡報。

另外，漁業署也允諾加碼補助白沙屯、新埔漁港購置鏟土機、曳引機共計535萬元經費，以改善港區漁船進出海作業。

今天上午立委陳超明、漁業署副署長王正芳及苗縣府農業處副處長蔡政新等一行人，主要是現勘農委會日前同意補助工程的前期規畫工作進度，包括龍鳳漁港難題浮動碼頭工程與漁具倉庫外觀整修設計工作，通霄漁港東側整補場興建工程設計以及白沙屯漁港、苑裡漁港整體規畫工作。

有關漁業署同意補助苑港漁港及周邊整體發展規畫費300萬元、白沙屯漁港改善轉型優化計畫200萬元規畫費部分，一行人在白沙屯漁港聽取簡報時，陳超明更提出，應配合白沙屯堤岸道路拓寬計畫，除了可疏散拱天宮人潮外，白沙屯漁港整體規畫時，要將「觀光」納入，未來讓小漁港也能具有觀光效益。

王正芳則表示，漁業署會全力來協助縣府完成各項漁港工程改善計畫，讓漁船停泊安全、港區設施等更完善。

漁業署副署長王正芳（左一）表示，將會全力協助縣府完成各項漁港工程改善計畫，讓漁船停泊安全、港區設施等更完善。記者吳傑沐／攝影
漁業署副署長王正芳（左一）表示，將會全力協助縣府完成各項漁港工程改善計畫，讓漁船停泊安全、港區設施等更完善。記者吳傑沐／攝影
針對白沙屯、新埔漁港爭取添購鏟土機、曳引機，以改善港區漁船進出海作業，漁業署也允諾補助。記者吳傑沐／攝影
針對白沙屯、新埔漁港爭取添購鏟土機、曳引機，以改善港區漁船進出海作業，漁業署也允諾補助。記者吳傑沐／攝影

白沙屯 漁業署 陳超明

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