水源遭汙染關西人憤怒 鎮公所打包受汙廢土提告

新竹縣鳳山溪上游疑因有工廠傾倒廢液汙染水源，造成大量魚群暴斃，還因汙染自來水場導致關西、新埔地區大停水。不少居民氣憤灌爆臉書社團，痛批「關西人連乾淨的水都沒有，這已經侵犯人權」，鎮長陳光彩更是憤怒宣布，他已經連絡好律師，將對疑似涉案的業者和地主提告。

新竹縣環保局今天出動水污染防治科、事業廢棄物防治科等會同關西鎮公所清潔隊和新竹檢方一起偵辦全案，目前鎖定位於關西十六張地區、最近2年多才進駐的廢木材回收再利用業者進行調查。

環保局指出，今年初他們對業者做例行性稽查時，查獲業者在廠區內貯放有16桶、跟其經營項目不符且經抽驗為有害的事業廢液。污染事件發生後，其中1桶約1公噸的廢液已淨空，認為其涉案重大。加上該廠就在受害鳳山溪河道上方約3層樓高處，廠區和河道有1泥坡道相連，坡道也有可疑的液體痕跡。

雖業者卻向環保局否認涉案，主張前述廢液桶是廠區前手、某光電廠結束營業後所留，跟他們無關。不過環保局水污和事業廢科都已經採集相關的樣本進行檢驗以比對供檢察官深入釐清。

也因停水造成不便，居民也紛紛痛批，上次赤柯山燃燒廢棄物才臭3天，現在連水都汙染。也有網友整理出近來新竹縣關西鎮水汙染遭裁罰的紀錄，其中一家詠業科技因排放含有重金屬鉛的液體遭3次被開罰，最高被裁罰810萬，但業者還是罰不怕。不過環保局也無奈表示，他們都是依法開罰。