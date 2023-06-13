聽新聞
test
0:00 / 0:00
苗栗公館紅棗結纍纍 農會推早鳥預購好康
苗栗縣公館鄉紅棗下月中旬進入盛產期，紅棗節將於7月22日、23日、29日、30日登場，公館鄉農會即日至6月30日，推預購及早鳥優惠，洽詢電話037-233908。
公館鄉是農委會輔導全台唯一紅棗專區，種植面積約80公頃，目前結實纍纍，公館鄉農會6月底前推預購惠，一斤盒裝190元，門市取貨預購1盒送冰棒1支；每2盒可任選1支雙淇淋、1盒冰淇淋2支冰棒，宅配預購4盒送2包濾掛紅棗咖啡，8盒送4包，20盒10包，散裝30斤送15包。另早鳥優惠1盒170元。
公館鄉農會指出，紅棗鮮果是衛生福利部公告的「可同時提供食品使用之中藥材」，不但可以直接食用，又可以加工處理，更可以作為中藥材、入菜，富含維生素C被譽為「天然維生素Ｃ丸」，農會販售紅棗掛保證都是契作紅棗果園，有產銷履歷把關，並通過411種農藥零檢出認證，鮮果大小顆均勻，甜度22以上，每顆鮮果外觀紅度三分之一以上。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言