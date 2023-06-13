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苗栗公館紅棗結纍纍 農會推早鳥預購好康

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣公館鄉紅棗結實纍纍，農會推預購及早鳥優惠。圖／本報資料照片
苗栗縣公館鄉紅棗結實纍纍，農會推預購及早鳥優惠。圖／本報資料照片

苗栗縣公館鄉紅棗下月中旬進入盛產期，紅棗節將於7月22日、23日、29日、30日登場，公館鄉農會即日至6月30日，推預購及早鳥優惠，洽詢電話037-233908。

公館鄉是農委會輔導全台唯一紅棗專區，種植面積約80公頃，目前結實纍纍，公館鄉農會6月底前推預購惠，一斤盒裝190元，門市取貨預購1盒送冰棒1支；每2盒可任選1支雙淇淋、1盒冰淇淋2支冰棒，宅配預購4盒送2包濾掛紅棗咖啡，8盒送4包，20盒10包，散裝30斤送15包。另早鳥優惠1盒170元。

公館鄉農會指出，紅棗鮮果是衛生福利部公告的「可同時提供食品使用之中藥材」，不但可以直接食用，又可以加工處理，更可以作為中藥材、入菜，富含維生素C被譽為「天然維生素Ｃ丸」，農會販售紅棗掛保證都是契作紅棗果園，有產銷履歷把關，並通過411種農藥零檢出認證，鮮果大小顆均勻，甜度22以上，每顆鮮果外觀紅度三分之一以上。

苗栗縣公館鄉下月中旬進入盛產期，農會推預購及早鳥優惠。圖／公館鄉農會提供
苗栗縣公館鄉下月中旬進入盛產期，農會推預購及早鳥優惠。圖／公館鄉農會提供

農會 苗栗縣

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