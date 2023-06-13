苗栗公館紅棗結纍纍 農會推早鳥預購好康

苗栗縣公館鄉紅棗下月中旬進入盛產期，紅棗節將於7月22日、23日、29日、30日登場，公館鄉農會即日至6月30日，推預購及早鳥優惠，洽詢電話037-233908。

公館鄉是農委會輔導全台唯一紅棗專區，種植面積約80公頃，目前結實纍纍，公館鄉農會6月底前推預購惠，一斤盒裝190元，門市取貨預購1盒送冰棒1支；每2盒可任選1支雙淇淋、1盒冰淇淋2支冰棒，宅配預購4盒送2包濾掛紅棗咖啡，8盒送4包，20盒10包，散裝30斤送15包。另早鳥優惠1盒170元。