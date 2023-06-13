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苗栗漁港推升級 鍾東錦率團日本「東京廚房」取經
苗栗縣政府推動龍鳳、通霄漁港直銷中心設施設備升級，縣長鍾東錦率團到日本考察，昨天第一站就到「東京的廚房」豐洲市場取經，希望借鏡結合觀光的複合式功能市場經驗，為苗栗漁港加分。
鍾東錦昨天率團到日本考察6天，昨天下午東京成田機場下飛機後，直奔豐洲市場考察，由豐洲市場副場長脇本徹也接待解說魚市場經營現況，及改建經驗，鍾東錦等人對於漁貨運送，遷建遭遇問題、市場衛生，及智慧科技運用等方面意見交流。
縣府指出，豐洲市場被稱東京的廚房，占地約10個棒球場大小，繞完要2.5小時，5年前從築地市場移至豐洲市場，分區批發不同漁貨，除鮪魚以標售外，其餘水產可由業者相互協調販賣價錢，更是結合觀光的複合式功能市場，場外商業設施「江戶前場下町」讓豐洲市場進化成為一處充滿現代感的景點。
縣府正推動竹南鎮龍鳳漁港魚貨直銷中心改建計畫，及未來通霄漁港直銷中心結合水產品加工、冷鏈設備興建計畫，團隊希望借鏡豐洲市場的優勢，為苗栗漁港融入新氣象。
縣府考察團隊結束豐洲市場考察後，前往台北駐日經濟文化代表處拜會代表謝長廷，致贈苗栗玻璃藝術品、陶杯及東方美人茶等，鍾東錦針對參訪日本重點，及苗栗縣的發展願景請益，謝長廷期勉苗栗縣可以透過文化交流持續互動創造多贏。
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