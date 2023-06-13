巡守隊缺車 竹市擬贈警汰換車

基層的里和社區巡守隊是重要民力，但面臨車輛不足和老舊卻無法更新問題，新竹市議員黃文政昨指出，巡守隊缺錢只能自籌，建議市府將警局汰換車輛撥交續用；市長高虹安回應，已要求警局研擬，依法定程序贈與巡守隊。

「警力有限、民力無窮！」黃文政說，巡守隊對治安有重大貢獻，現在議員補助款依法只能幫巡守隊買制服與帽子，最重要的卻是交通工具，除使用警局汰換車輛，也建議市府盤點各巡守隊機車數量、來源、折舊年限、維修費等，由市府統一規畫購置，或研議補助辦法。

高虹安說，巡守隊長期配合市府維護區域安全與交通秩序，協助社區防災及急難救助，市府2005至2009年確實有編列預算購買新車供巡守隊使用，但受限於規定可編列經費支應補助範圍，未能涵蓋購置交通工具，遭審計室糾正後，即未再編列預算。

高虹安說，為維持巡守隊車輛品質，市府研議巡守隊巡邏機車補助辦法，目前已制定好替代方案，警用機車汰換年限為6年，警察局今年汰換38輛、2024年預計29輛，可依竹市市有財產管理自治條例規定，依法辦理捐贈並過戶巡守隊使用。