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30年首見 鳳山溪遭汙染 6400戶停水50.5小時

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹報導
魚群暴斃 竹縣近來有民眾稱鳳山溪畔傳來劇烈惡臭，大量魚群暴斃。圖／讀者提供
魚群暴斃 竹縣近來有民眾稱鳳山溪畔傳來劇烈惡臭，大量魚群暴斃。圖／讀者提供

新竹縣關西鎮鳳山溪前晚疑遭工廠偷排廢液汙染，飄散劇烈惡臭，溪畔大量魚群暴斃，自來水公司為避免影響民眾飲用水安全，昨一早針對關西、新埔6400戶預防性擴大停水50.5小時，創下當地近30年首例。環保局已採樣，比對後若確認業者違法，將移送檢調單位。

竹縣河川汙染案件層出不窮，相關單位始終無法根除，民眾和民代要求拿出對策，鳳山溪1月才遭遠東化纖新埔總廠輕質燃油外洩1公秉汙染，未料這次更誇張。

「真是太無良。」關西居民指出，前晚11時許潮音禪寺附近有劇烈惡臭從鳳山溪飄來，味道類似甲醛；關西鎮長陳光彩也接獲民眾通報，在關西自來水場對面約20公尺溪畔發現大片油漬，其他河段出現大量魚屍，立即通報環保局。

昨天亮後，台水第三區管理處關西淨水場為避免影響民眾飲用水安全，上午9時30分起預防性緊急停水，範圍包括關西鎮全鎮和新埔部分地區共6400戶，預計停到14日中午12時，屆時再視排除情況決定是否復水。

三區處表示，因汙染造成停水是近30年來首例，先前發生過李長榮化工事件，當時也緊急停水；昨已緊急趕工，將在舊取水口上游150公尺處串接新的取水口，希望趕今天中午前恢復供水。

環保局昨證實，經稽查，鳳山溪沿線某工廠有1桶廢液桶是空的，疑似偷排廢液，緊急用攔油索、吸油棉攔除油漬，全案將依法處理。

停水 新竹 長榮

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