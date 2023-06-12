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阿姆坪防淤隧道淤泥堆置啟用 只等颱風來排洪清淤入海

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
北區水資源局因應7月颱風季，即日起率先啟動阿姆坪防淤隧道沖淤池淤泥堆置作業。圖／北水局提供
北區水資源局因應7月颱風季，即日起率先啟動阿姆坪防淤隧道沖淤池淤泥堆置作業。圖／北水局提供

桃園市石門水庫今天下午水位回升到239公尺、蓄水率接近80%，水利署北區水資源局因應7月颱風季節將至，即日起率先啟動阿姆坪防淤隧道沖淤池淤泥堆置作業，該局今天表示，沖淤池淤泥預計在6月30日前蓄滿，一旦颱風到來啟動沖淤操作排洪，預期1年可清掉64萬噸淤泥量。

石門水庫阿姆坪防淤隧道今年完工啟用後，7月進入颱風季節，首度面臨沖淤排洪考驗，北水局表示，為預先達成石門水庫排洪沖淤目標，即日起率先啟動阿姆坪防淤隧道沖淤池淤泥堆置作業，預計本月底前淤泥可堆滿沖淤池大約20萬噸，等颱風帶來豐沛雨水，就可以透過進水口閘門開啟排洪，將暫置池內淤泥沖向河道回歸大海。

颱風季前啟用阿姆坪防淤隧道沖淤池淤泥堆置作業，引起網友好奇，網友質疑說，沖淤排下來的泥沙，能直接流向大海？河道會不會淤積？北水局表示，沖淤池堆置淤泥可透過颱風雨水排洪帶走淤泥，阿姆坪防淤隧道採抽泥沖淤方式，相較傳統抽泥浚渫及遠運去化，可節省大量運輸成本，淤積物分離所得有價砂石料，還可販售增加國庫收入。

北水局表示，為延長石門水庫使用壽命，每年各種清淤作業中，陸挖及水力排砂受水位影響最大，抽泥船不受季節或水位高低影響，自今年2月阿姆坪防淤隧道啟用，已在4月底至6月初，石門水庫低水位時期，水利署第十河川局協助執行陸運清淤，總共清運3.3萬噸土方，並透過隧道運送，減少台7線砂石車往來運輸，降低空氣汙染及交通安全疑慮。

石門水庫低水位執行陸運清淤土方，透過隧道運送減少台7線砂石車運輸空汙及交通疑慮。圖／北水局提供
石門水庫低水位執行陸運清淤土方，透過隧道運送減少台7線砂石車運輸空汙及交通疑慮。圖／北水局提供
北區水資源局因應颱風季啟動阿姆坪防淤隧道沖淤池淤泥堆置作業，放水清隧道及關閘門。圖／北水局提供
北區水資源局因應颱風季啟動阿姆坪防淤隧道沖淤池淤泥堆置作業，放水清隧道及關閘門。圖／北水局提供
北區水資源局因應7月颱風季，即日起率先啟動阿姆坪防淤隧道沖淤池淤泥堆置作業。圖／北水局提供
北區水資源局因應7月颱風季，即日起率先啟動阿姆坪防淤隧道沖淤池淤泥堆置作業。圖／北水局提供

石門水庫 颱風

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