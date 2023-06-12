酒公司桶槽破裂糖蜜流出 竹縣新豐紅毛港溪慘遭汙染

又見水汙染！新竹縣新豐鄉西濱橋下紅毛港溪，昨天被民眾發現有油汙漂浮在河面上，今天更是隨著雨水流向出海口。新豐鄉長徐煒傑表示，附近居民近來都聞到非常臭的味道，擔心會有毒、破壞生態。新竹縣環保局表示，目前調查為某酒業公司塑膠桶槽破裂，導致蜜糖液體流出排入溝渠，後續將依法裁罰。

徐煒傑指出，昨天有民眾通報紅毛港溪以及附近一帶排水溝發出惡臭，他到現場勘查發現，溪流上竟漂浮一層棕色油汙，當地村長也通報在下游發現黑黑的液體，且還流到出海口，還有些液體已經乾燥在河床上，相當噁心。

徐煒傑說，由於該液體發出惡臭，居民都擔心有毒、破壞生態，他也立即通報環保局前來採樣稽查。徐煒傑痛心，居民們才自主辦理5場淨灘活動，準備迎來紅樹林整理開放，沒想到如今又在紅毛港溪看到黑色汙漬，非常心疼。

新竹縣環保局表示，稽查人員昨天下午5點45分先於台61線濱海公路進行不明廢水攔阻，並在三千工業區廠的一家酒業公司用地內發現，現場堆置廢木材及不明桶槽，地上佈滿棕色濃稠液體並流入溝渠，稽查人員隨即於廠內及場外大門溝渠採樣分析，發現桶槽流出的液體，與場外大門溝渠的顏色及氣味皆相符。

環保局表示，該酒業公司昨天上午進行拆除作業，已拆除的廢棄物露天堆置於廠內，拆除過程因為下雨，導致裝在長寬高約1米塑膠桶槽內的蜜糖液體，因桶槽破裂在場內漫流，且因未進行防護措施，逕流入場內溝渠。

環保局當場已要求拆除作業人員逕行攔阻汙染，並告知酒業公司周姓負責人，除應立即攔阻污染物持續漫延，也應進行清除工作避免再次造成污染，後續環保局將依法裁罰。