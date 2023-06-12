竹縣鳳山溪上游遭污染 關西與新埔鎮部分里停水

新竹縣鳳山溪上游原水遭污染，環保局調查發現為關西鎮1家廢棄物再利用廠疑因廠內溶劑外流引起，台灣自來水公司公告，為確保飲用水安全，關西鎮、新埔鎮的9個里停水。

新竹縣環保局今天向中央社記者表示，上午約5時30分許獲報在鳳山溪上游原水疑有污染，經調查發現為關西鎮1家廢棄物再利用廠，疑因廠內所儲存的溶劑外流引起，至於溶劑內容何，還需後續釐清。

環保局說，稽查後也確認這家廠區內的桶槽廢棄液體有減少，但廠方目前不承認，已向新竹地檢署通報，由於因涉廢棄物棄置案，後續由新竹地檢偵辦。

環保局表示，目前已將遭污染水體採樣，釐清是否為有害廢棄物或有無重金屬物等，報告預計2週後出爐。

經濟部台灣自來水公司第三區管理處副處長徐玟玲向中央社記者表示，由於鳳山溪上游原水疑似遭受不明污染源污染，為確保飲用水安全，在關西鎮、新埔鎮的9個里從今天上午9時30分起停水，直至污染源排除後才會復水。

徐玟玲表示，停水區域包含關西鎮、新埔鎮的9個里，分別為五埔里、巨埔里、鹿鳴里、照門里、四座里、新埔里、旱坑里、新生里、 田新里（部分地區），共影響約6400戶。

徐玟玲說，停水時間是從今天上午9時30分起停水至污染源排除後，才會復水，預計會在2天內復水。

徐玟玲說，至於詳細復水時間，仍需等待污染源排除後才能恢復，另有關污染源部分，目前已由環保局及相關單位追查。

台灣自來水公司指出，目前已於停水區域設置臨時供水站，詳細資訊可洽台灣自來水公司第三區管理處網頁https://www.water.gov.tw/dist3。