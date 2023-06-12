苗縣永和山水庫遊蕩犬年捉近千隻 列頭號熱區

苗栗縣永和山水庫周邊屢有民眾反映流浪犬追車、人犬衝突事件，動物保護防疫所指出，該處1年捕捉近千隻流浪犬貓，但趕不上繁殖或棄養、放養速度，向來是列管執行的頭號熱區。

苗栗縣動物保護防疫所目前列管全縣22處遊蕩犬出沒熱區，包括頭份市及三灣鄉永和山水庫山區、縣道140線、苗128線沿線、苑裡漁港及周邊防風林、通霄漁港、後龍溪河濱公園、頭屋鄉明德水庫、苗栗市功維敘隧道、竹南龍鳳漁港等。

動防所長張俊義今天告訴中央社記者，這些熱區主要是經常接獲民眾通報遊蕩犬聚集，發生人犬衝突（追車、滋擾）案件較多的位置，自106年動物收容所零撲殺政策實施以來，在永和山水庫周邊執行浪犬捕捉移置逾5年，但捉紮速度仍趕不上群聚繁殖、棄養放養的速度。

動物防疫所分析原因，山區有愛心人士餵養，加上民眾棄養、放養，甚至誘捕入籠的遊蕩犬還可能被打開放走，導致浪犬繁殖生生不息，去年全縣捕捉約3000隻流浪犬貓，其中永和山水庫就占了約1/3。

苗栗縣議員曾玟學表示，永和山水庫周邊的遊蕩犬貓問題嚴重，不只有追逐人車的安全問題，也對野生動物造成嚴重威脅，此地因位處偏僻，不易捕捉，一旦有人棄養或餵食，很快就會大量群聚繁衍，導致永和山水庫的遊蕩犬貓數量始終居高不下。

張俊義指出，針對遊蕩犬貓列管熱區，除每週巡視捕捉，也設置誘捕籠並設立告示牌禁止餵養行為，同時積極推廣宣導飼主責任及犬貓絕育重要性，持續呼籲「愛牠要絕育、領養終養、不放養、不棄養」。