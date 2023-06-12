竹縣酒業公司蜜糖桶槽破裂 污染紅毛港溪遭開罰

新竹縣環保局今天表示，新豐鄉西濱橋下紅毛港溪昨天有污染物，1家酒業公司存放蜜糖桶槽破裂流出，已攔阻污染物並清除，將依違反水污法開罰新台幣3萬元至300萬元罰鍰。

新豐鄉陳姓民眾向中央社記者表示，昨天在紅毛港溪濱橋發現疑有油污，憂心破壞生態環境，而今天也已流向出海口，讓地方很擔心是否會有污染問題。

對此新竹縣環保局提供新聞資料指出，稽查人員昨天下午5時許，在台61線濱海公路進行不明廢水（疑似油污）攔阻，並會同相關單位稽查，發現在三千工業區廠的1家酒業公司用地，有堆置廢木材及不明桶槽，地上佈滿棕色濃稠液體並流入溝渠。

環保局說，稽查人員隨即於廠內及場外大門溝渠採樣，而現場目視場內桶槽流出於地面的液體，與場外大門溝渠的顏色及氣味皆相符。

環保局表示，這家酒業公司昨天進行拆除作業，已拆除的廢棄物露天堆置於廠內，拆除過程因為下雨，裝在長寬高約1公尺塑膠桶槽內為發酵蜜糖液體，由於桶槽破裂在場內漫流，且因未進行防護措施，流入場內溝渠。

環保局指出，當場已要求作業人員進行污染攔阻，並電話告知周姓負責人，除應立即攔阻污染物持續漫延，也應進行清除工作避免再次造成污染。

環保局向中央社記者表示，由於蜜糖融入溪水中，會持續氧化並消耗水中氧氣，導致魚缺氧死亡等情形，影響生態環境，當場已要求作業人員進行污染攔阻，並電話告知周姓負責人，立即攔阻污染物，後續依違反水污法開罰酒業公司處3萬元至300萬元罰鍰。