快訊

陳綺貞遭舊愛近千字控惡行 五月天阿信發聲了

法網／女雙奪冠神奇之旅 謝淑薇：這一勝會深刻烙印在心裡

環球科大創辦人嘆「學校、台灣的明天都被毀」 教部回應了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

疑工廠倒廢液…淨水場遭污染 關西、新埔6400戶急停水

聯合報／ 記者黃羿馨 ／新竹即時報導
關西鎮鳳山溪上游被民眾發現有大片油漬。圖／讀者提供
關西鎮鳳山溪上游被民眾發現有大片油漬。圖／讀者提供

新竹縣鳳山溪上游疑因有工廠傾倒廢液汙染水源，不但傳出劇烈惡臭，還造成大量魚群暴斃。自來水公司也緊急發出公告，表示由於鳳山溪上游原水疑似受油汙污染，為避免汙染源影響民眾飲用水安全，將預防性擴大停水範圍，預計關西、新埔地區6400戶受影響。

自來水公司指出，今天上午7點40分，因鳳山溪上游原水疑似受油汙污染，無法淨水處理、停止供水。自來水公司為避免汙染源影響民眾飲用水安全，預防性擴大停水範圍，停水時間從上午9點30分起，預計停到6月14日中午12時，將會再視現場情況排除後復水。

自來水公司表示，預計受影響單位包括新竹縣關西鎮全部、新埔鎮下寮里、上寮里、文山里、南平里、田新里、新民里、新生里、寶石里、四座里（部分地區），停水戶數約6400戶。

新竹縣環保局表示，今天清晨6時許接獲通報，表示鳳山溪疑有水污染情形，環保局立即派員稽查，並在河川採樣，同時利用攔油索、吸油棉先將油汙緊急攔除。

環保局指出，目前清查各家工廠發現，其中一家工廠有1桶廢液桶是空的，疑似為該工廠偷排廢液，環保局已採水樣和廢棄物來做比對，後續若確認為該公司排放之廢液，將移送檢調單位處置。

環保局提醒，在水體或其沿岸規定距離內棄置酸鹼廢液或其他污染物，可依《水污染防治法》處3萬元以上、3百萬元以下罰鍰，並通知限期改善，屆期仍未完成改善者，按次處罰；情節重大者，得令其停止作為或停工、停業，必要時，可勒令歇業。

至於未委託取得許可文件業者清除、處理一般廢棄物者，可依《廢棄物清理法》處1年以上、5年以下有期徒刑，得併科1千5百萬元以下罰金。

新竹縣環保局獲報後已緊急使用攔油索、吸油棉將油漬攔除。圖／新竹縣環保局提供
新竹縣環保局獲報後已緊急使用攔油索、吸油棉將油漬攔除。圖／新竹縣環保局提供
附近居民指出，昨天晚上11時許，發現關西鎮潮音禪寺附近有劇烈惡臭從鳳山溪畔飄來。圖／讀者提供
附近居民指出，昨天晚上11時許，發現關西鎮潮音禪寺附近有劇烈惡臭從鳳山溪畔飄來。圖／讀者提供
不明的油漬發出劇烈惡臭。圖／讀者提供
不明的油漬發出劇烈惡臭。圖／讀者提供

停水 廢棄物 新竹

延伸閱讀

越南北部缺電改善 工廠增產

台南啟動寧靜專案 深夜、凌晨鎖定安平打擊噪音車

疑工廠偷倒廢液…關西鳳山溪飄惡臭 環保局出動攔油索

工廠被批非法吸金 傳欠薪移工變人球 為何一個也不走？

相關新聞

工程進度超前！北桃園、新北市3區可望提前復水

台水配合「桃園區介壽路管線臨遷工程」、「大湳廠高低壓電氣設備檢驗」及「龜山區汰換管線工程」3項工程，今天上午8點起針對桃...

疑工廠倒廢液…淨水場遭污染 關西、新埔6400戶急停水

新竹縣鳳山溪上游疑因有工廠傾倒廢液汙染水源，不但傳出劇烈惡臭，還造成大量魚群暴斃。自來水公司也緊急發出公告，表示由於鳳山...

竹北天坑／台大與竹縣稽查地下室 下一步檢測ccp樁成效

豐采520上周六起開始為期一個月的搶險計畫，新竹縣府專案小組每三天會同專家稽查一次，今天與台大團隊進入地下室首次稽查，經...

因應滯留鋒面成形 竹市應變中心明提升強化三級開設

依據氣象局預報，原本位於南海的低壓帶已延伸到台灣附近，逐漸形成滯留鋒面的型態，雖然目前主要影響中南部，但本週雨勢會漸增，...

頭份大橋下遭濫倒廢棄物 苗栗縣議員陳光軒盼重罰遏止歪風

苗栗縣頭份市頭份大橋下防汛道路旁，有地方民眾發現遭傾倒大堆摻雜廢棄物土方，縣議員陳光軒接獲反映後，今天上午也前往現場查看...

疑工廠偷倒廢液…關西鳳山溪飄惡臭 環保局出動攔油索

新竹縣近來有民眾反應鳳山溪畔傳來劇烈惡臭，還造成大量魚群暴斃。關西鎮長陳光彩指出，昨晚11點接獲民眾通報，發現鳳山溪上游...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦