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疑工廠倒廢液…淨水場遭污染 關西、新埔6400戶急停水
新竹縣鳳山溪上游疑因有工廠傾倒廢液汙染水源，不但傳出劇烈惡臭，還造成大量魚群暴斃。自來水公司也緊急發出公告，表示由於鳳山溪上游原水疑似受油汙污染，為避免汙染源影響民眾飲用水安全，將預防性擴大停水範圍，預計關西、新埔地區6400戶受影響。
自來水公司指出，今天上午7點40分，因鳳山溪上游原水疑似受油汙污染，無法淨水處理、停止供水。自來水公司為避免汙染源影響民眾飲用水安全，預防性擴大停水範圍，停水時間從上午9點30分起，預計停到6月14日中午12時，將會再視現場情況排除後復水。
自來水公司表示，預計受影響單位包括新竹縣關西鎮全部、新埔鎮下寮里、上寮里、文山里、南平里、田新里、新民里、新生里、寶石里、四座里（部分地區），停水戶數約6400戶。
新竹縣環保局表示，今天清晨6時許接獲通報，表示鳳山溪疑有水污染情形，環保局立即派員稽查，並在河川採樣，同時利用攔油索、吸油棉先將油汙緊急攔除。
環保局指出，目前清查各家工廠發現，其中一家工廠有1桶廢液桶是空的，疑似為該工廠偷排廢液，環保局已採水樣和廢棄物來做比對，後續若確認為該公司排放之廢液，將移送檢調單位處置。
環保局提醒，在水體或其沿岸規定距離內棄置酸鹼廢液或其他污染物，可依《水污染防治法》處3萬元以上、3百萬元以下罰鍰，並通知限期改善，屆期仍未完成改善者，按次處罰；情節重大者，得令其停止作為或停工、停業，必要時，可勒令歇業。
至於未委託取得許可文件業者清除、處理一般廢棄物者，可依《廢棄物清理法》處1年以上、5年以下有期徒刑，得併科1千5百萬元以下罰金。
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