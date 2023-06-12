世客博地方創生展區宣傳起跑 號召客家青年策展逛展

桃園市政府將在8月至10月舉辦2023世界客家博覽會，市府青年局在主展館台灣館旁建立客家青年地方創生展區，最近走訪全台北、中、南、東區宣傳各地創生團隊策展，該局今天下午表示，為打響世客博客會的青年地方創生展區，以「後生共下飛」主題，將號召30個地方創生團隊在世客博會展期兩梯次展示，展現台灣客家青年活力。

2023世界客家博覽會將於8月11日至10月15日在桃園登場，世客博主場館分為世界館與台灣館，世界館位於中壢青埔亞洲．矽谷物聯網展廳，台灣館坐落桃園會展中心展覽棟，另有8個副場館包含橫山書法藝術館、1895乙未保台紀念公園、桃園北區客家會館、永安海螺文化體驗園區等處。

市府青年局表示，該局以「後生共下飛」為主題，結合生活策展、好物展售及體驗活動，建立客家青年地方創生展區，號召台灣各地客家地方創生青年團隊匯聚桃園，該展區占地約15坪，在世客博會8月至10月展期分兩梯次展售，最近完成全台各區前導宣傳，為世客博會提前宣傳造勢宣傳，廣邀各地客家青年創生團隊、民眾來世客博會策展與逛展。

該局與各地客家青年及地方創生團隊一系列走讀交流後，現在回到桃園以「山海會客」主題，辦理專屬桃園地方宣傳及走讀交流，率先在大溪南興客庄舉辦大溪山客祭典冒險旅程，返鄉客家青年日日田職物所創辦人高慶榮及團隊帶領走訪南興客庄，認識200年前客庄祖先建立永昌宮神農大帝信仰起源，體驗田園風光，品嘗在地食材美食及欣賞客語音樂，感受大溪山客文化魅力。