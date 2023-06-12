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世客博地方創生展區宣傳起跑 號召客家青年策展逛展

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
青年局宣傳世客博地方創生展區舉辦「山海會客」走讀交流，與在地客籍婦女彩虹太鼓團表演合影。圖／青年局提供
青年局宣傳世客博地方創生展區舉辦「山海會客」走讀交流，與在地客籍婦女彩虹太鼓團表演合影。圖／青年局提供

桃園市政府將在8月至10月舉辦2023世界客家博覽會，市府青年局在主展館台灣館旁建立客家青年地方創生展區，最近走訪全台北、中、南、東區宣傳各地創生團隊策展，該局今天下午表示，為打響世客博客會的青年地方創生展區，以「後生共下飛」主題，將號召30個地方創生團隊在世客博會展期兩梯次展示，展現台灣客家青年活力。

2023世界客家博覽會將於8月11日至10月15日在桃園登場，世客博主場館分為世界館與台灣館，世界館位於中壢青埔亞洲．矽谷物聯網展廳，台灣館坐落桃園會展中心展覽棟，另有8個副場館包含橫山書法藝術館、1895乙未保台紀念公園、桃園北區客家會館、永安海螺文化體驗園區等處。

市府青年局表示，該局以「後生共下飛」為主題，結合生活策展、好物展售及體驗活動，建立客家青年地方創生展區，號召台灣各地客家地方創生青年團隊匯聚桃園，該展區占地約15坪，在世客博會8月至10月展期分兩梯次展售，最近完成全台各區前導宣傳，為世客博會提前宣傳造勢宣傳，廣邀各地客家青年創生團隊、民眾來世客博會策展與逛展。

該局與各地客家青年及地方創生團隊一系列走讀交流後，現在回到桃園以「山海會客」主題，辦理專屬桃園地方宣傳及走讀交流，率先在大溪南興客庄舉辦大溪山客祭典冒險旅程，返鄉客家青年日日田職物所創辦人高慶榮及團隊帶領走訪南興客庄，認識200年前客庄祖先建立永昌宮神農大帝信仰起源，體驗田園風光，品嘗在地食材美食及欣賞客語音樂，感受大溪山客文化魅力。

為廣邀全台各地青年創生團隊參與世界客家博覽會地方創生特區的策展及展售，該局表示，現在開放世客博會「地方創生特區」策展及展售報名至6月27日止，歡迎全國有志於推動地方創生的客家青年團隊報名，可連結https://reurl.cc/y7rgoO，讓世界在桃園看見客家青年的本色。

青年局宣傳世客博地方創生展區舉辦「山海會客」走讀交流，學員參與熱烈。圖／青年局提供
青年局宣傳世客博地方創生展區舉辦「山海會客」走讀交流，學員參與熱烈。圖／青年局提供
青年局宣傳世客博地方創生展區舉辦「山海會客」走讀交流，學員品嘗在地食材美食。圖／青年局提供
青年局宣傳世客博地方創生展區舉辦「山海會客」走讀交流，學員品嘗在地食材美食。圖／青年局提供
青年局宣傳世客博地方創生展區舉辦「山海會客」走讀交流認識古蹟，學員參與熱烈。圖／青年局提供
青年局宣傳世客博地方創生展區舉辦「山海會客」走讀交流認識古蹟，學員參與熱烈。圖／青年局提供

青年 團隊 桃園

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