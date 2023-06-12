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豐采520搶險施工 竹縣府會同台大團隊稽查

中央社／ 新竹縣12日電

竹縣府今天說，針對建案豐采520提出搶險計畫，今天與台大團隊執行首次稽查，經查工地確實依照搶險計畫內容工項施作，此外也取得設計圖相關資料，將盡快協助釐清問題。

新竹縣政府工務處人員會同國立台灣大學土木工程學系系主任葛宇甯、土木工程學系教授楊國鑫、國立台灣科技大學台灣建築科技中心專案助理教授鄭世豪、中華大學土木工程學系教授張奇偉（原縣府專案小組委員）、與十興里長毛振福等人，進入豐采520工地地下室稽查。

新竹縣政府會後發布新聞資料指出，經實地勘查，目前工地確實依照搶險計畫內容施工，為地下室東北區基礎工程、東南區及西南區附近開挖及基礎工程。

葛宇甯指出，目前工地確實依照搶險計畫的內容工項在施作，同時團隊想進一步了解，之前停工的半年期間，在基地周圍所打的高壓灌漿CCP樁狀況，要檢測成效。

葛宇甯說，團隊也已蒐集到地質鑽探的相關資料及設計圖，要了解相關設計上是否有問題，同時監督搶險計畫施工，盡全力把關民眾安全。

葛宇甯表示，縣府與台大立場一致，要讓資訊透明，未來整體檢視過後，相信事故責任就能判斷釐清。

葛宇甯說，由於建照核發是在民國96年，當時法規要求和情況，與現在會有落差，待全部資料蒐集解讀後，才能看出到底是設計問題、施工問題，還是有其他問題。

葛宇甯指出，畢竟工程會有很多不可抗力和無法預期的情況發生，因此這部分團隊一定會審慎評估後，後續再說明。

新竹縣政府表示，豐采520從10日起為期1個月搶險計畫，縣府專案小組每3天會同專家稽查1次，今天是與台大團隊進入地下室進行首次稽查。

團隊 新竹

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