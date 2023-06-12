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工程進度超前！北桃園、新北市3區可望提前復水
台水配合「桃園區介壽路管線臨遷工程」、「大湳廠高低壓電氣設備檢驗」及「龜山區汰換管線工程」3項工程，今天上午8點起針對桃園市4區及新北市3區停水。台水表示，3項工程進度均超前，桃園、八德區已於下午5點前全面復水，其餘地區也可望提前復水。
桃園市副市長王明鉅下午和台水董事長胡南澤、台水第二區管理處長徐俊雄視察桃園區介壽路管線臨遷工程進度。徐俊雄表示，大湳廠高低壓電氣設備檢驗、龜山區汰換管線工程今天都已順利完工，桃園區介壽路管線臨遷工程進度也超前，桃園市桃園區、八德區今天下午1點後陸續復水，5點已全面復水。
徐俊雄表示，新北市林口區預定明天凌晨1點開始復水，包括泰山區、五股區、龜山區預計明天凌晨3點前也可如期復水，若工程順利，各區復水時間也可望提前，於14日凌晨3點前全面復水。
胡南澤表示，3項工程中以桃園區介壽路管線臨遷工程最艱鉅，需要施作19個小時，不過目前工程進度順利且些微超前，工程預定明天凌晨3點完工，希望能提前3小時完成。
王明鉅表示，期待此次工程完工後，至少到下半年都不要再有大規模停水，希望各單位若有計畫內的施工可盡早提出，透過計畫性作為，相信準備工作可以比以前做得更好。
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