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洗刷行人地獄惡名 桃園分署專案執行未禮讓行人

中央社／ 桃園12日電

行政執行署桃園分署今天說，為了讓台灣擺脫行人地獄惡名，針對駕駛車輛不停讓行人違規裁罰案以專案列管執行，截至5月底受理13件，2案繳清，其餘已進行扣薪、扣存款等程序。

法務部行政執行署桃園分署下午發布新聞稿表示，桃園區21歲徐姓男子，110年9月間在新北市淡水區中山路騎乘機車行經行人穿越道時，因未停讓行人先行，遭新北市警局淡水分局交通分隊警員開單舉發，並由桃園市政府交通事件裁決處裁罰新台幣2100元。

桃園分署指出，因徐男逾期未繳納，遭移送桃園分署執行，桃園分署在今年6月5日發出扣薪命令，徐男隨即於同月8日致電表示，因準備服兵役，不想有欠款紀錄，隨即於同日赴桃園交裁處繳清欠款。

另外，大園區31歲許姓男子於109年1月間騎乘機車，行經大園區時未暫停禮讓行人通行遭開單舉發，並由桃園交裁處裁罰1500元罰鍰，但許男逾期未繳遭移送，桃園分署調查得知許男於某輪胎行工作，於3月間發出扣薪命令，但輪胎行遲未陳報扣押結果，經發函催促，輪胎行日前已將先前按月扣得薪資以匯款方式繳交。

桃園分署說，今年截至5月底已受理13件因駕駛汽機車未停讓行人的違規罰鍰案件，經專案列管並加強執行後，已有2案全額繳清，其餘已分別進行扣薪、扣存款等執行程序。桃園分署對駕駛汽機車不停讓行人的違規案，將從嚴、從速執行，以掃除「行人地獄」污名。

桃園 淡水

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