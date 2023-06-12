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竹北天坑／台大與竹縣稽查地下室 下一步檢測ccp樁成效

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
葛宇甯指出，目前工地確實依照搶險計畫的內容工項在施作，同時他們想進一步了解，之前停工的半年期間，基地周圍所打的ccp樁的檢測成效。記者郭政芬／攝影
葛宇甯指出，目前工地確實依照搶險計畫的內容工項在施作，同時他們想進一步了解，之前停工的半年期間，基地周圍所打的ccp樁的檢測成效。記者郭政芬／攝影

豐采520上周六起開始為期一個月的搶險計畫，新竹縣府專案小組每三天會同專家稽查一次，今天與台大團隊進入地下室首次稽查，經查工地確實依照搶險計畫內容工項在施作。台大團隊強調與縣府立場一致，讓所有資訊透明，目前團隊已取得地質鑽探和設計圖等相關資料，將盡快協助釐清問題所在，同時監督搶險計畫施工，盡全力把關民眾安全。

縣府工務處人員今天會同台大土木工程學系系主任葛宇甯、台大土木工程學系教授楊國鑫、台科大台灣建築科技中心專案助理教授鄭世豪、中華大學土木工程學系教授張奇偉(原縣府專案小組委員)、十興里長毛振福等人，進入豐采520工地地下室稽查，經實地勘查，目前工地確實依照搶險計畫內容施工，也就是地下室東北區基礎工程、東南區及西南區周邊開挖及基礎工程。

葛宇甯指出，目前工地確實依照搶險計畫的內容工項在施作，同時他們想進一步了解，之前停工的半年期間，基地周圍所打的ccp樁的檢測成效。另外，團隊也已蒐集到當初地質鑽探的相關資料及設計圖，要了解相關設計上是否有問題，因此預計周五的下午將再度到豐采520工地現勘，實地確認。

葛宇甯表示，新竹縣府與台大立場一致，就是讓所有資訊透明，未來整體檢視過後，相信事故責任就能判斷釐清。由於建照核發是在民國96年，當年的法規的要求與實地情況，與現在的確會有落差，待全部資料蒐集解讀後，才能看出到底是設計問題、施工問題，還是有其他問題，畢竟工程會有很多不可抗力和無法預期的情況發生，這部分團隊一定會審慎評估後，再向大家說明。

豐采520建案，每天都會寫上施工的重點。記者郭政芬／攝影
豐采520建案，每天都會寫上施工的重點。記者郭政芬／攝影
豐采520上周六起開始為期一個月的搶險計畫，今天正在施工中。記者郭政芬／攝影
豐采520上周六起開始為期一個月的搶險計畫，今天正在施工中。記者郭政芬／攝影
新竹縣府專案小組每三天會同專家稽查一次，今天與台大團隊進入地下室首次稽查。記者郭政芬／攝影
新竹縣府專案小組每三天會同專家稽查一次，今天與台大團隊進入地下室首次稽查。記者郭政芬／攝影

團隊 台大

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