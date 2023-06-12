因應滯留鋒面成形 竹市應變中心明提升強化三級開設

依據氣象局預報，原本位於南海的低壓帶已延伸到台灣附近，逐漸形成滯留鋒面的型態，雖然目前主要影響中南部，但本週雨勢會漸增，預計從本周五、六鋒面將北移影響全台，各地降雨再增加。新竹市府指出，將於明天上午8點提升應變中心為強化三級開設，由消防局編組人員先行進駐，各局處同步啟動緊急應變小組待命。

市長高虹安表示，於掌握天候資訊後，已責成各局處預先完成整備，工務處已再次完成轄內14處車行地下道抽水機、柵欄機及2處抽水站抽水設備的維護及測試；同時於預估時雨量達到40mm以上時，工務處應變人員也將進駐南寮抽水站，進行設備整備及待命，需要時可立即操作。

高虹安指出，消防局也已完成各項抽水機、防汛器材的整備，應變小組也持續掌握天氣情資，元培地下道抽水機維修期間如遇有急降雨將由消防局調度抽水機具協助排水作業，環保局也針對轄內側溝加強清淤作業，本周也將持續進行，明天起各局處開口廠商也將整備待命。

另外已請民政處完成沙包盤點、備妥足夠沙包供民眾領取，民眾於今日起每日8點至17點可至三區區公所領取沙包，同時也會透過里鄰長系統提醒日前災情較嚴重區域住戶，提前準備防汛措施。

高虹安提醒市民，預先整理居家環境，疏通居家排水系統，如有需求，可先至區公所領取沙包備用，期間市民外出遇降雨時因視線不佳，務必行車注意安全及路面濕滑；另如地下道有積淹水時，柵欄機會放下柵欄，民眾切勿闖越，以免發生危險。