2023桃金孃節下周登場 搭接駁車可抽100點LINE Points
「2023桃金孃節」本月18日至25日在蘆竹坑子溪休閒農業區登場，今年主題定為「綻FUN桃金孃」，開幕活動將邀請金曲歌王許富凱舉辦迷你音樂會，現場也設置2座大型裝置藝術，讓遊客身處粉紅花叢中，感受桃金孃的魅力。
桃園市農業局表示，今年桃金孃節規畫各式動態活動，包括22日有小朋友最喜歡的YOYO台KIWI姐姐帶動跳，23日好玩的劇團帶來「蟲蟲馬戲團」親子劇，24日邀來南州農會窯烤披薩車，並結合坑子里在地食材，讓遊客做出最獨具特色的桃金孃披薩。
今年也規畫土埆厝碾米體驗、英智農場三色草仔粿DIY、羽泰製茶廠撿茶枝DIY等免費農事體驗DIY；「FUN心玩-小旅行」則將帶領遊客到坑子溪休區，認識在地生態與閩南文化，並結合休區內農場及茶場的特色體驗。
農業局表示，本次活動園區內外規畫不同接駁方式，園區外由機場捷運A10山鼻站經山外路至主會場，每15分鐘一班；園區接駁車每40分鐘一班，從主會場至千郁休閒農場／新星茶葉、竹峰茗茶／小木屋休閒農場、貓尾崎紅龍果園、桃蘆坑休閒農場，上午9點準時發車。
大眾運輸部分，可搭乘桃園客運5071號公車於山林路3段站下車到達主會場，自行開車可走國道1號下林口交流道，沿108市道進入坑子溪休閒農業區，而會場周邊設有2處停車場，若假日人潮眾多，可停放在山鼻站或山外路單側，再搭乘接駁車至會場。
農業局表示，為鼓勵民眾多多搭乘接駁車，搭乘接駁車民眾可在接駁車站點上，掃描「接駁車乘車抽獎活動QR-CODE」，到坑子溪休閒農業區粉專按讚，點選GOOGLE表單填寫基本聯絡資料，並上傳乘車或候車照片1張，即可獲得抽獎資格，預計25日抽獎，總共有30個名額，中獎者可獲得100點LINE Points點數。
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