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疑工廠偷倒廢液…關西鳳山溪飄惡臭 環保局出動攔油索

聯合報／ 記者黃羿馨 ／新竹即時報導
不明的油漬發出劇烈惡臭。圖／讀者提供
不明的油漬發出劇烈惡臭。圖／讀者提供

新竹縣近來有民眾反應鳳山溪畔傳來劇烈惡臭，還造成大量魚群暴斃。關西鎮長陳光彩指出，昨晚11點接獲民眾通報，發現鳳山溪上游有大片油漬，立即通報環保局前來處置。新竹縣環保局表示，已緊急使用攔油索、吸油棉將油漬攔除，初步調查疑為一家工廠偷排廢液，採樣後若屬實將移送法辦。

「真是太無良」，附近居民指出，昨天晚上11時許，發現關西鎮潮音禪寺附近有劇烈惡臭從鳳山溪畔飄來，味道類似甲醛、房間剛刷完油漆的味道，且自己菜園就在鳳山溪畔旁邊，擔心受到汙染。

陳光彩也痛批，他接獲里長通報後，就已通知環保局前來稽查，目前環保局也正在追蹤汙染源頭。該汙染嚴重影響飲用水質，並連帶影響下游新埔地區，未來他也會持續和環保局追蹤汙染源頭，飲用水質問題也將與自來水公司研議。

新竹縣環保局表示，今天清晨6時許接獲通報，表示鳳山溪疑有水污染情形，環保局立即派員稽查，並在河川採樣，同時利用攔油索、吸油棉先將油汙緊急攔除。

環保局指出，目前清查各家工廠發現，其中一家工廠有1桶廢液桶是空的，疑似為該工廠偷排廢液，環保局已採水樣和廢棄物來做比對，後續若確認為該公司排放之廢液，將移送檢調單位處置。

新竹縣近來有民眾反應鳳山溪畔傳來劇烈惡臭，還造成大量魚群暴斃。圖／讀者提供
新竹縣近來有民眾反應鳳山溪畔傳來劇烈惡臭，還造成大量魚群暴斃。圖／讀者提供
關西鎮鳳山溪上游被民眾發現有大片油漬。圖／讀者提供
關西鎮鳳山溪上游被民眾發現有大片油漬。圖／讀者提供
附近居民指出，昨天晚上11時許，發現關西鎮潮音禪寺附近有劇烈惡臭從鳳山溪畔飄來。圖／讀者提供
附近居民指出，昨天晚上11時許，發現關西鎮潮音禪寺附近有劇烈惡臭從鳳山溪畔飄來。圖／讀者提供

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