竹縣在地企業及教育集團關懷弱勢 捐贈2千顆愛心粽

端午節將至，為讓新竹縣的獨居長者及弱勢家庭能享受過節氣氛，在地企業文明不動產開發及華聖頓教育集團，熱心捐贈2千顆粽子，今天在縣府大廳舉辦捐贈儀式，透過縣府社會處媒合，後續將透過縣府5區社福中心及華山基金會，陸續分送給500位獨居老人及200個弱勢家庭。

秘書長陳季媛感謝共同捐贈愛心粽，兩個集團在公益上一直不遺餘力，縣長上任以來也積極推動對長者的照顧，目前縣府列冊的獨居長者有787人，為照顧資源較不足的獨居長者，縣府以公私協力方式，由台灣社工人共好協會、新竹縣志願服務協會、華山基金會等團體的志工，固定關懷訪視及電話問安；如經訪視評估為高風險個案，將協助申請經濟補助、長照服務及尋找住所等個管服務。

社會處表示，除提供獨老關懷及個管服務之外，並補助裝設緊急救援系統，委託中興保全提供個案訪視服務、通話求救、意外事件緊急通報、不活動狀態監控及外出GPS定位手錶等服務。另外，自今年起更擴大對獨居長者的服務，針對未符合長照服務的獨居長者提供陪同就醫、陪同購物及居家健康促進等強化關懷支持服務項目。

文明不動產開發公司總經理楊承翰及華聖頓教育集團執行長莊瑞娜兩人平時皆熱心公益，兩人表示，新竹縣是一個幸福科技城，希望能藉由這次捐贈儀式讓社會大眾知道有許多需要幫助的弱勢團體，也讓收到粽子的長者們能享受端午佳節的氣氛。