北桃園、新北3區今起停水43小時 各地復水時間曝光

配合「桃園區介壽路管線臨遷工程」、「大湳廠高低壓電氣設備檢驗」及「龜山區汰換管線工程」3項工程，台水今天上午8點起針對桃園市龜山區、蘆竹區、桃園區、八德區及新北市林口區、泰山區、五股區停水，最長將達43小時。

台水上午表示，桃園、八德區將於今日下午1點起開始復水，下午5點全面復水；蘆竹區預計14日凌晨3點全面復水；林口區將在13日凌晨1點起啟動復水；龜山區將在13日凌晨3點起啟動復水，預計14日凌晨3點全面復水。

台水表示，停水前已蓄升林口及龜山三站加壓站等兩座5萬噸配水池至高水位，因此林口區將提前於13日清晨1點送水；另龜山區龜山三站供水轄區，也將於13日上午7點送水，並提前提早啟動復水、送水作業，以減少高地停水時間。

台水目前設置5處水車載水點，出動13輛水車（含3輛機動水車），在桃園、新北設置共67處臨時供水站，其中55處供水站設置「水位即時回傳系統」，若發現各供水站有水位未達50%將立即補水。

桃園市政府上午7點開設大規模停水應變中心，副市長王明鉅表示，本次停水時間較長、影響戶數較多，市府已做好各項準備工作，確保工程、復水作業如期完成。

桃園市經發局表示，復水後民眾若有問題，可諮詢研考會1999專線或台水二區處1910客服專線；市府也與台水公司建立通報群組，並建立線上追蹤地圖，當接獲民眾反映未復水情形，將立即通報，在最短時間內解決用水問題。