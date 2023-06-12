繪畫結合拼布！竹市鐵道藝術村辦蔡鎮澤創作展

新竹市鐵道藝術村即日起至年7月30日止辦理《舊花園》蔡鎮澤創作個展，文化局指出，藝術家蔡鎮澤以繪畫結合拼布技巧進行創作，縫合並拼貼生活裡零碎又不起眼的經驗，關注周遭微小、靜謐的角落，並以植物作為脈絡，轉譯人們生命中不同面向的風景，邀請市民來看展、喝咖啡追火車。

市長高虹安表示，鐵道藝術村屬複合型藝術空間，隱身在火車後站、民宅小巷之中，擁有得天獨厚的地理位置，室內有大展場、人文休憩區及多功能教室等空間，依場域特性輪番推出多元展演，展現當代年輕藝術家別具特色的藝術風格之外；館舍另設有文創品、咖啡、飲品販售，追火車月台也深受小朋友喜愛，更是鐵道迷必訪打卡景點。

文化局指出，藝術家蔡鎮澤去年曾於鐵道藝術村駐村，辦理《幸福花園》創作展，以鐵道藝術村旁舊花園街夜市凋零景象作為駐村觀察點，以壓克力繪畫、拼貼、立體雕塑等複合媒材，呈現自身、周邊居民與環境的流動現象；時隔一年，蔡鎮澤這次帶來《舊花園》創作個展，以他擅長的繪畫延伸到環境的積極關照，提起人們在城市生活裡被忽視的微小角落，溫柔地給予照護。