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遞補湖口鄉議員 范振龍表態支持楊文科生命園區計畫
新竹縣湖口鄉議員陳德木因現金買票遭法院宣判當選無效，並由國民黨籍落選頭范振龍遞補。范振龍今天正式就職成為第20屆議員，談及未來對於湖口鄉的建設，他表示將一心為民服務；至於是否支持生命園區，他表示將大力支持縣長楊文科提出的所有政策。
湖口興建生命園區成為當地熱門議題，許多議員和民代紛紛表態支持或不支持立場，新竹縣反生命園區自救會與湖口反縣立生命園區自救會，上周四（8日）上午出動3台遊覽車，動員120人向下鄉巡察的監委賴鼎銘、鴻義章陳情，其中新竹縣反生命園區自救會也喊出「不撤案，就罷免」的訴求。
新竹縣反生命園區自救會表示，他們與縣長楊文科座談時提出撤案訴求，但楊文科表示「還未成案，因此無案可撤」，並承諾9月5日前，縣府會召集專家評估並針對質疑作出說明。自救會表示，因縣府已有多次欺騙紀錄，加上擔心此舉為拖延戰術，因此自救會依舊展開罷免縣長連署，目標為9月5日前收集3000份連署書。
自救會在昨天舉辦第一次罷免尖兵培訓營，近50位民眾參加培訓。自救會表示，罷免尖兵目前已有288位公民報名，每位公民將「認養」10位以上的連署任務，亦即目前已經有近3000人參與，成為罷免連署申請人的行列。
談及為何走到罷免一途，自救會表示，因經過半年抗爭，就算有近5萬人連署、3000多人在說明會上抗爭反對，但縣府至今仍要繼續執行生命園區興建計畫，「只有罷免楊文科，才能讓正義得以伸張」。
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