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又餓又熱！全國客家小炒中區初賽試吃活動挨批 苗縣府致歉

中央社／ 苗栗縣12日電
苗栗縣政府文化觀光局承辦客委會「客家小炒全國爭霸賽中區初賽」，現場500名民眾試吃活動挨批發放時間與規劃不當；文觀局12日表示抱歉，將檢討。（民眾提供） 中央社
苗栗縣政府文化觀光局承辦客委會「客家小炒全國爭霸賽中區初賽」，現場500名民眾試吃活動挨批發放時間與規劃不當；文觀局12日表示抱歉，將檢討。（民眾提供） 中央社

苗栗縣政府文化觀光局承辦客委會「客家小炒全國爭霸賽中區初賽」，現試吃活動挨批規劃不當，「許多人幾乎熱衰竭或餓昏頭」；文觀局今天表示抱歉，日後辦理類似活動將檢討。

客家小炒全國爭霸賽中區初賽昨天在苗栗特色館舉行，來自中台灣各縣市總共30個參賽隊伍使出渾身解數，不管是延續傳統口味、還是研發創意料理，都是當場製作、烹調。經評選結果，最後由來自台中市的隊伍御饌臻品贏得冠軍，向鼎國際食品有限公司拿下亞軍，在地團隊苗栗縣爪哇殿咖啡獲得季軍。

除了由評審選出前3名外，現場也開放500名民眾免費試吃，票選最佳人氣獎，但事後卻引發民眾透過臉書社團「苗栗大小事」貼文抱怨。

民眾指出，原先公布發放500人每人限領3張券，9點半公告變300人限領1張，10點半又公告改成200人。每個人在攝氏33度大太陽下、潮濕的天氣中大排長龍排隊，令人吃不消，「原本的初衷被主辦單位變來變去大打折扣」。

民眾也說，現場有點混亂，且未販售其他食物或發放礦泉水，「許多老人幾乎熱衰竭或餓昏」，不少領到券的人都乾脆直接回家，質疑主辦單位規劃動線以及時間掌控很差，「特色館的觀光怎帶的起來？請省之」。

苗栗縣政府文化觀光局解釋，當天考量天候及疏散排隊人潮，分兩梯次於10時30分、12時發放好食券；另外因試吃品是比賽成品，配合出菜時間，所以下午1時起開始領取試吃品。

文觀局客家事務科科長湯惠琴今天受訪表示，為了增加民眾參與度，比賽中規劃「品嘗體驗活動」，因為民眾參與太踴躍，所以導致大排長龍，針對這個現象「深表抱歉」，日後舉辦類似活動將進行檢討，安排更好的動線與時間，避免造成民眾困擾。

湯惠琴指出，當天發送限量500張「好食券」，每個人限領1張、每張可免費領取3份試吃品，因考量天候與疏導人流，才會改為2個梯次進行發放，加起來總數量還是500張、共1500份試吃品，並未有縮減的情況。

苗栗縣 觀光局 客委會

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