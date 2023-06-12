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社區球隊大驚奇 清安小熊留下苗栗縣長盃軟棒冠軍

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣清安小熊社區棒球隊演出大驚奇，昨天勇奪縣長盃軟式棒球錦標賽冠軍。圖／吳倏銘提供
苗栗縣清安小熊社區棒球隊演出大驚奇，昨天勇奪縣長盃軟式棒球錦標賽冠軍。圖／吳倏銘提供

苗栗縣清安小熊社區棒球隊昨天由公館鄉開礦國小5年級徐昊強投把關，3比2擊敗傳統勁旅台中市力行國小，在苗栗縣長盃軟式棒球錦標賽奪冠，清安小熊是賽事唯一社區球隊，過關斬將演出大驚奇。

今年縣長盃軟式棒球錦標賽在竹南鎮照南國中預定地棒壘球場登場，6隊、150人於6月10日、11日競技，清安小熊為苗栗縣留下冠軍盃，冠軍戰右投徐昊拿下賽事功勞獎，左投苗栗市文華國小5年級李宥陞、捕手苗栗市福星國小6年級劉昱辰，各拿下一場MVP，外野手苗栗市建功國小6年級陳宥錫，獲打擊獎第二名。

清安小熊是賽事唯一的社區棒球隊，有別於學校球隊，隊員自於不同的學校，利用周六早上借用頭屋高灘地球場練球，家長陪同參與成了一大特色，中華職棒統一獅隊前球員賴崇光從新竹前來指導，教球員也訓練家長志工。招收縣內三年級以上對棒球有興趣的男女學生，推廣棒球運動。

球隊推手清安國小校長李勁霆表示，縣府支持協助申請教育部社區（團）棒球計畫補助，對想打棒球的學生或家庭均是一大幫助，球隊除了周六專項訓練，也會辦理友誼賽，與鄰近縣市棒球隊交流，今年2月起參加彰化和美棒球聯盟，每個月包車參賽，提升抗壓性，也增加實戰經驗。

清安小熊在這次縣長盃軟式棒球錦標賽驗收成果，也是李勁霆甜蜜的復仇，他擔任領隊，也協助球隊訓練，臨場指揮調度，他在國小時也是棒球隊員，當年在全國賽時敗給台中力行，未能晉級複賽。

李勁霆說，社區棒球隊經營不易，訓練時間不多，資源又少，但卻是目前棒球訓練的新興方式，外縣市社區棒球風氣熾盛，教育部每年的社區棒球大賽報名隊數將近200隊，歡迎國小3年級以上對棒球有興趣的男女學童加入。

苗栗縣長盃軟式棒球錦標賽清安小熊右投徐昊拿下2勝，拿下功勞獎。圖／吳倏銘提供
苗栗縣長盃軟式棒球錦標賽清安小熊右投徐昊拿下2勝，拿下功勞獎。圖／吳倏銘提供
苗栗縣清安小熊社區棒球隊有家長熱情參與，也成了球隊特色。圖／吳倏銘提供
苗栗縣清安小熊社區棒球隊有家長熱情參與，也成了球隊特色。圖／吳倏銘提供

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