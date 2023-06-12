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新北3區、北桃園今起停水43小時 桃市開設應變中心整備

聯合報／ 記者朱冠諭周嘉茹／桃園即時報導
北桃園及新北市林口區、泰山區、五股區今起8點至14日凌晨3點停水，最長達43小時。桃園市政府上午7點已開設「大規模停水應變中心」，由副市長王明鉅擔任指揮官。記者周嘉茹／攝影
北桃園及新北市林口區、泰山區、五股區今起8點至14日凌晨3點停水，最長達43小時。桃園市政府上午7點已開設「大規模停水應變中心」，由副市長王明鉅擔任指揮官。記者周嘉茹／攝影

配合捷運綠線工程，台水公司12日至14日辦理桃園區介壽路管線臨遷等3工程，北桃園及新北市林口區、泰山區、五股區預定今起8點至14日凌晨3點停水，最長達43小時。

桃園市政府上午7點已開設「大規模停水應變中心」，由副市長王明鉅擔任指揮官，進駐單位包括台水公司、市府經發局、新聞處、民政局、消防局、捷工局、交通局、警察局、研考會。

經發局表示，目前預計桃園市龜山區23里將停水39小時、5里停水43小時，蘆竹區7里停水43小時，桃園區19里停水9小時，八德區16里停水9小時；新北市林口區17里停水39小時，泰山區3里39小時，五股區2里39小時。

經發局表示，台水公司已分別在龜山區和蘆竹區設置28個和6個供水站，新北市林口、泰山、五股區也設置33個供水站；至於桃園區和八德區因僅停水9小時，未設停水站。

經發局表示，大規模停水應變中心開設時間從今上午7點開始至明日凌晨4點，再從明日上午7點開設至後天凌晨4點，桃園龜山、蘆竹、桃園、八德4區區公所也同步開設應變中心。

應變中心權責分工，由經發局、新聞處、民政局、區公所負責新聞發布及宣導；台水公司、經發局、研考會、區公所負責民眾洽詢回復；台水公司、警察局負責飲用水供水站管理；公路總局、交通局、警察局負責公路挖掘及交管；台水公司、經發局、捷工局掌握工程進度。

應變中心指揮官王明鉅今日上午8點主持應變會議後，下午4點將視察桃園區介壽路配合捷運綠線管線臨遷工程，明日下午4點也會視察大湳給水廠復水進度。

北桃園及新北市林口區、泰山區、五股區今起8點至14日凌晨3點停水，最長達43小時。桃園市政府提供諮詢電話。圖／市府提供
北桃園及新北市林口區、泰山區、五股區今起8點至14日凌晨3點停水，最長達43小時。桃園市政府提供諮詢電話。圖／市府提供

停水 桃園

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