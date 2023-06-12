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今起至14日 桃園4區停水 影響逾16萬戶
配合桃園市桃園區介壽路管線臨遷工程、大湳廠高低壓電氣設備檢驗及龜山區汰換管線工程，台水公司預定今天上午8時至14日停水，桃園市桃園、龜山、蘆竹、八德區共16.7萬戶受影響。
停水至14日3時、共43小時區域，蘆竹區：瓦窯里 、坑子里 、山腳里 、山鼻里 、外社里 、內厝里、坑口里和平街；龜山區：嶺頂里、新嶺里、龍壽里、大崗里、大坑里。
停水至13日23時、共39小時區域，龜山區：大同里、舊路里、陸光里、新路里、新興里、幸福里、山福里、山頂里、山德里、福源里、兔坑里、精忠里、龜山里、楓樹里、楓福里、中興里、大湖里、大華里、 公西里、文化里、長庚里、樂善里、文青里、體育大學、長庚大學。
停水至12日17時、共9小時區域，八德區：陸光里、大成里、大同里、大智里、大正里、大福里、大宏里、大慶里、廣隆里、茄苳里、高明里、高城里、大勇里、永豐里、大榮里、大義里。桃園區：中德里、南門里、玉山里、泰山里、大興里、長德里、寶山里、寶慶里、中寧里、東山里、文化里、寶安里、瑞慶里、明德里、長安里、同德里、文明里、南華里、武陵里。
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