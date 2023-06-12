快訊

法網／直落3退挪威好手 約克維奇23座大滿貫獨居史上第一

聽新聞
test
0:00 / 0:00

今起至14日 桃園4區停水 影響逾16萬戶

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園報導

配合桃園市桃園區介壽路管線臨遷工程、大湳廠高低壓電氣設備檢驗及龜山區汰換管線工程，台水公司預定今天上午8時至14日停水，桃園市桃園、龜山、蘆竹、八德區共16.7萬戶受影響。

停水至14日3時、共43小時區域，蘆竹區：瓦窯里 、坑子里 、山腳里 、山鼻里 、外社里 、內厝里、坑口里和平街；龜山區：嶺頂里、新嶺里、龍壽里、大崗里、大坑里。

停水至13日23時、共39小時區域，龜山區：大同里、舊路里、陸光里、新路里、新興里、幸福里、山福里、山頂里、山德里、福源里、兔坑里、精忠里、龜山里、楓樹里、楓福里、中興里、大湖里、大華里、 公西里、文化里、長庚里、樂善里、文青里、體育大學、長庚大學。

停水至12日17時、共9小時區域，八德區：陸光里、大成里、大同里、大智里、大正里、大福里、大宏里、大慶里、廣隆里、茄苳里、高明里、高城里、大勇里、永豐里、大榮里、大義里。桃園區：中德里、南門里、玉山里、泰山里、大興里、長德里、寶山里、寶慶里、中寧里、東山里、文化里、寶安里、瑞慶里、明德里、長安里、同德里、文明里、南華里、武陵里。

桃園 停水 時區

延伸閱讀

快儲水！ 北桃園、新北林口、泰山、五股明起大停水43小時

台南3萬多戶14日上午9時起停水21小時 記得儲水備用

桃園下周再迎3天大停水 34處飲用水供水站地點曝光

新北五泰林地區6月12起停水36小時 影響超過6萬戶

相關新聞

竹北天坑周邊社區 喊話沒真相不復工

竹北豐采520天坑事發至今1個多月，莊敬六街及勝利二路持續封閉，周邊5大社區上百住戶等不到搶險計畫，昨綁黃絲帶抗議，向竹...

桃園智慧教室 建置率不到8成

桃園2016年起推動「智慧學校數位學堂計畫」在高中以下學校建置智慧教室，7年來全市智慧教室建置率不到8成，其中，國中僅6...

採14-15公分格柵欄防犬殺 苗栗倡導光電場是野生動植物棲地

苗栗縣政府推展綠能產業5年，倡導每座光電場都是野生動植物棲地，部分還監測到石虎蹤跡，盼光電場也成為野生動物的暫時避難所，...

湧北湖圳髒臭 竹市採短中長期方案

新竹市流經西大路至中正路、目前仍對成功路、延平路一帶稻田有灌溉功能的「湧北湖圳」，位處市中心住宅商業區卻被嫌長年髒亂惡臭...

今起至14日 桃園4區停水 影響逾16萬戶

配合桃園市桃園區介壽路管線臨遷工程、大湳廠高低壓電氣設備檢驗及龜山區汰換管線工程，台水公司預定今天上午8時至14日停水，...

新竹棒球場成遊民憩所 鄉民一片嘆息：不能排水至少能遮風避雨

斥資12億元改建的新竹市立棒球場命運多舛，不僅球場缺失仍待改善，今年5月新竹市強降雨又造成辦公區、打擊練習區、球員休息區...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦