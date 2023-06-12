湧北湖圳髒臭 竹市採短中長期方案

新竹市流經西大路至中正路、目前仍對成功路、延平路一帶稻田有灌溉功能的「湧北湖圳」，位處市中心住宅商業區卻被嫌長年髒亂惡臭，市府短期採取加強稽查作業，中長期計畫將積極推動汙水下水道用戶接管作業，提供乾淨市容。

議員楊玲宜說，市府先前稱要全力整治湧北湖圳，她給予肯定，但若只是清潔截流站或加強稽查店家汙水排放的方式，只是治標不治本，應重新檢視整治規畫。

市府指出，湧北湖圳總長約4公里，為農委會農田水利署管轄水圳，目前主要流經新竹市西大路688巷至中正路區段，為明渠，但此區段尚未完成汙水下水道用戶接管，以致成為家戶丟棄垃圾及汙水的排放圳溝，導致髒亂惡臭等現象，長年影響周邊民眾生活起居。

因此，市府提出短中長期方案，衛生局針對湧北湖圳周邊餐飲業者進行不定期稽查，環保局針對沿線區域稽查餐飲業者的廢食用油是否有依規委託合法業者處理，今年5月查核6家，同時進行9次道路水溝稽核巡查，發現溝油垢淤積汙染等，已要求業者限期完成改善。