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桃園智慧教室 建置率不到8成

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園報導
桃園市智慧教室7年建置率不到8成，國中僅約67%，被點名還有進步空間。圖／桃園市教育局提供
桃園市智慧教室7年建置率不到8成，國中僅約67%，被點名還有進步空間。圖／桃園市教育局提供

桃園2016年起推動「智慧學校數位學堂計畫」在高中以下學校建置智慧教室，7年來全市智慧教室建置率不到8成，其中，國中僅67%，被點名還有進步空間。市府教育局表示，預計最快3年內普及智慧教室，普通班優先，再擴及專科教室。

教育局統計，目前全市國中共3130間教室，其中1733間設置觸控螢幕，391間安裝電子白板；全市國小共有6807間教室，其中4948間設置觸控螢幕，617間安裝電子白板。

議員楊朝偉表示，新北市去年喊出要在2025年前達成「班班智慧教室」目標，桃園早在2016年起推動智慧教室，不過7年下來，目前國中建置率僅67.86%，國小81.75%，都有進步空間。

楊朝偉說，目前桃園市國中小的電腦以5至6年前老舊機型為大宗，多位老師反映一般教室電腦老舊，不但數量不一定夠，部分班級還得等到8年後才能換，新市府喊出「智慧校園」理念，硬體應跟上腳步。

教育局長劉仲成表示，桃園市高中以下共1.1萬間教室，其中7800間教室布建大尺寸觸控螢幕，互動式電子白板覆蓋率約8成，市府繼續往全市建置1萬間智慧教室目標努力，希望預計2至3年內將智慧設備普及至每間教室。

校園電腦老舊問題，教育局將逐年汰換中小學教室電腦設備，教育部也有專款補助；今年桃園預計更新75校76間教室共2409台電腦，預估暑假完成。

教室 桃園 教育局

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