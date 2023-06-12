竹北天坑周邊社區 喊話沒真相不復工

竹北豐采520天坑事發至今1個多月，莊敬六街及勝利二路持續封閉，周邊5大社區上百住戶等不到搶險計畫，昨綁黃絲帶抗議，向竹縣府喊話「沒真相、不復工」；縣府回應，已成立專案小組，並且請台大土木專業團隊協助找出事故原因及責任歸屬，所有資料皆公開透明。

主要受天坑衝擊的大有可為社區和一旁緊鄰的臻愛香榭、俠隱、人間琉璃及松下新宿社區住戶，昨共提8項訴求，包括一、盡速依監院意見辦理；二、參酌北市府處理原則，完善專責單位、列管復工方式及鑑定流程；三、比照北市規定，把關鑑定單位；四、由縣府、建商及居民共同擇定鑑定單位。

五、豐邑建設負擔鑑定全額費用；六、鑑定結果出爐後始得進行協商，並以建商提存修復金額兩倍為復工先決條件；七、縣府依法誠實公開資料予三方組成的審議小組；八、嚴格審視周邊豐邑建設等建案。

社區委任律師詹晉鑒表示，目前縣府規定只要建商搶險計畫執行完成，就能核准建商復工，但居民要求的是天坑真相，沒有就不能復工。大有可為主委蔡偉育怒控「每天都睡不好覺」，縣府及建商未主動加強鄰房安全保護及檢討。

竹縣府表示，縣府非常重視豐采520建案周邊社區住戶意見，持續認真聆聽，積極協助，各項需審查計畫已成立專案小組，成員包括縣府工務處同仁、外聘專業技師及社區和民代推薦的外部專家，未來會請各社區派一名代表列席會議，力求百分之百公開透明。

縣府說，目前初步判定造成建案旁道路坍塌原因是建商開挖地下室抽取地下水，導致土砂層部分流失，造成道路坍塌，已按照先前住戶的訴求，要求豐邑委託第三方公正單位鑑定調查莊敬六街塌坍的原因，豐邑也已委託列冊在司法院鑑定機關參考名冊的台中市土木技師公會進行調查，將在1個月期限內，也就是6月27日前提交，屆時專案小組審視後，也將交由台大團隊協助把關，今天首次稽查也邀台大團隊現勘，確保豐邑依搶險計畫執行。

鄰損部分，縣府要求豐邑參考司法院鑑定機關名冊，正辦理委託中，將參考北市建築施工損鄰事件爭議處建築施工損鄰事件爭議處原則，並要求所有檢測鑑定費用皆由豐邑負擔。