桃園流行音樂工作坊免費培訓 周杰倫御用鼓手親授秘技

桃園市政府青年事務局鼓勵桃園熱愛表演藝術的年輕人追夢，最近推出流行音樂產業人才培育計畫系列培訓課程，今天下午舉辦表演藝術x流行音樂大師系列工作坊，請來周杰倫演唱會御用鼓手陳柏州親授編鼓思維和分享經驗交流、強調，音樂領域需要練習精進基本功，累積作品和經驗。

市府青年局長侯佳齡表示，許多年輕人喜愛音樂藝術表演，該局為鼓勵桃園熱愛表演青年培訓，全方面打造舞蹈、歌唱、樂團一列表演主題課程培訓及競賽，推出表演藝術x流行音樂大師系列工作坊，至7月底前課程，邀請許多流行音樂大師級講師及多重經驗樂手、舞者授課，學讓員從基礎學理知識進化到實作課程，每堂課30人，免費報告參加，歡迎有興趣表演的年輕人，至該局官網報名參加。

這周表演藝術x流行音樂大師系列工作坊課程，由周杰倫演唱會御用鼓手陳柏州（Q毛老師）親自授課，用實作方式讓學員製作出專屬自己的聲音，他分享過去接觸流行音樂的經驗、表示，打鼓音樂領域需要基本功，具備讀譜、識譜、寫譜能力，才能很快與其他樂手溝通，延伸到演唱會排練，讓自己短時間上台或錄音拿到一首歌快速進入狀況，靠學習、精進做好基本功法。

陳柏州強調，從本身出發，多聽音樂到籌組樂團練歌，記錄下來多聽、多比較，增加自己的經驗和功夫，再與音樂同好多交流，累積作品和經驗，也要有解構音樂及了解其他樂器，多接觸、多學習就會在音樂領域越來越精進。