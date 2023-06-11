客家小炒全國賽中區初賽結果出爐 台中市御饌臻品奪冠

客家小炒是經典客家美食，客委會今年全國爭霸賽壓軸的中區初賽成績今天出爐，台中市御饌臻品奪冠，將代表與北、南及東區第一名隊伍，今年8月總決賽爭取全國霸主。

客家小炒中區初賽結果，冠軍御饌臻品，亞軍台中市向鼎國際食品有限公司，季軍苗栗縣爪哇殿咖啡，佳作台中市東勢牛稼莊、南投縣客香御餐坊，人氣獎南投縣今埔里大飯店，御饌臻品脫穎而出，將代表參加全國爭霸賽。

中區初賽在苗栗縣公館鄉苗栗特色館舉辦，來自苗栗縣、台中市、南投縣及彰化縣30隊伍參賽，縣長鍾東錦等人到場致意，縣府指出，今年評審都是一時之選，評審長型男主廚邱寶郎，率領廖慶星、彭俊傑、駱進漢及客家小炒第一屆總冠軍苗栗縣三灣鄉阿戊嫂的店主廚劉雪玲共同評審。

現場安排藝文表演活動，氣氛熱鬧滾滾，30隊參賽隊伍更是結合周邊公館零售市場，就地取材並拿出看家本領現場料理，將「在地傳統風味客家小炒」與「創意風格客家小炒」表現淋漓盡致，吸引大批民眾試吃，美味也讚不絕口。

邱寶郎肯定選手結合在地食材芋頭、地瓜、竹筍、茭白筍等材料，客家小炒就是要有傳統的味道，阿婆、媽媽或店裡的味道一定要做出來，今年更是融入創意年輕化的元素，希望更多人愛上客家小炒。