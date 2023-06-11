快儲水！ 北桃園、新北林口、泰山、五股明起大停水43小時
配合桃園市桃園區介壽路管線臨遷工程、大湳廠高低壓電氣設備檢驗及龜山區汰換管線工程等3項工程，台水公司預定明日至14日停水，其中，桃園市桃園、龜山、蘆竹、八德區共16.7萬戶受影響，新北市林口區、泰山區、五股區部分停水，最長停水43小時。
桃園市經發局提醒，民眾請在停水前6小時完成儲水，停水期間與台水公司在龜山、蘆竹區建置34處飲用水供水站，供民眾就近取水。
本次停水時間，預定從6月12日上午8點至14日凌晨3點，最長停水時間為43小時，停水影響區域包括桃園市龜山區、蘆竹區、桃園區、八德區，及新北市林口區、泰山區、五股區。桃園市停水戶數共約16.7萬戶，其中桃園區19個里及八德區16個里，停水9小時約8.2萬戶；龜山區23個里，停水39小時約6.9萬戶；蘆竹區7個里及龜山區5個里，停水43小時約1.6萬戶。
經發局表示，停水期間與台水公司設置34處飲用水供水站，供民眾就近取水，停水期間各供水站開放時間為12、13日上午8點至晚上9點、14日上午8點至中午12點，停水區域及時間，可搜尋https://reurl.cc/3xjgrV，供水站查詢資訊，請搜尋https://reurl.cc/Ye9gl4，亦可至經發局官網停水專區點選「停水查詢」及「飲用水供水站」，查詢停水資訊及供水站地圖點位。
經發局也提醒，民眾請在停水前6小時完成儲水，避免集中於開始停水前大量儲水，造成管線末端用戶無水可用，停水期間應關閉抽水機電源。
停水時間：6月12日8時起至112年6月14日3時止，共43時。停水區域：蘆竹區：瓦窯里 、坑子里 、山腳里 、山鼻里 、外社里 、內厝里、坑口里和平街。龜山區：嶺頂里、新嶺里、龍壽里、大崗里、大坑里。
停水時間：6月12日8時起至112年6月13日23時止，共39時。停水區域：龜山區：大同里、舊路里、陸光里、新路里、新興里、幸福里、山福里、山頂里、山德里、福源里、兔坑里、精忠里、龜山里、楓樹里、楓福里、中興里、大湖里、大華里、 公西里、文化里、長庚里、樂善里、文青里、體育大學、長庚大學。新北市林口區全部、五股區德音里外寮路、 福德里登林路單號93-107號、登林路雙號116-134至3號。泰山區南泰路、南林路、大科路、大科一路、錢厝坑、自強路、黎明路、泰林路三段、犁頭窠、登林路85~91-10號及112-114-6號（含周邊巷弄）。
停水時間：6月12日8時起至112年6月12日17時止，共9小時。停水區域：八德區：陸光里、大成里、大同里、大智里、大正里、大福里、大宏里、大慶里、廣隆里、茄苳里、高明里、高城里、大勇里、永豐里、大榮里、大義里。桃園區：中德里、南門里、玉山里、泰山里、大興里、長德里、寶山里、寶慶里、中寧里、東山里、文化里、寶安里、瑞慶里、明德里、長安里、同德里、文明里、南華里、武陵里。
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