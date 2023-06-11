竹北天坑不只1社區擔心受怕 周邊今串連抗議要求真相

竹北豐采520天坑事發至今1個多月，莊敬六街及勝利二路仍持續封閉，周邊住戶等不到搶險計畫，今串連5大社區百名住戶抗議，向新竹縣府喊話「沒真相、不復工」要求不要再耗費居民的時間與心力，並提出8項訴求，後續除非天坑事件真相釐清，縣府才准建商繼續施工。

主要受天坑衝擊的大有可為社區今在社區大廳拉起黃布條「拒天坑、求真相、要安全、保家園」，而一旁緊鄰的臻愛香榭、俠隱、人間琉璃以及松下新宿等社區住戶也一團同參與抗議發聲，輪流由各社區主委發言表達訴求。

社區委任律師詹晉鑒表示，目前依縣府規定只要建商搶險計畫執行完成，縣府就能核准建商復工，但居民要求的是天坑真相，事發至今完全沒有得到解答，且沒有看到搶險計畫執行，因此居民要求沒有真相就不能讓建案復工，縣府更要成立有居民參與的真相調查小組，鑑定費用也應由縣府先支出或建商支出，不能讓居民受害又要花錢。

大有可為主委蔡偉育怒控「我們每天都睡不好覺」他表示，天坑周邊5社區住了千戶居民，早在4月28日大有可為社區就已去函要求進入新竹縣建築爭議事件來處理，但縣府及建商都未主動加強鄰房安全保護及檢討，更沒有以建案開發深度3倍長度的水平距離做鄰損鑑定。

臻愛香榭主委曾國鈞要求縣府追究豐采520為何能從原來13層樓蓋到32層樓，其中是否有弊；俠隱主委鄭永琦要求縣長楊文科承諾豐邑沒有保障安全前不能復工及發使用執照；松下新宿主委邱信弘表示，針對豐采520天坑事件應做好做好相應的補償措施。

5大社區提出8項訴求，1、盡速依照監院意見辦理，不要再虛耗民眾的時間與徒增對政府的不信任；2、參酌台北市政府頒布的臺北市建築施工損鄰事件爭議處理原則，新竹縣應完善專責單位、列管復工方式及鑑定流程；3、比照北市規定，把關鑑定單位，或參考司法院鑑定機關參考名冊，鑑定單位需經縣府核備及審議小組許可，始得取得鑑定單位資格；4、應由縣府組成的主動調查小組，與建商及居民方組成的審議小組，參照上述第3點共同擇定天坑事件的鑑定單位。