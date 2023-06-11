影／原民壯丁清巨石 笑翻旁觀民眾：石頭有抓地力

新竹縣尖石鄉今天清晨再次因大雨發生多處坍方，不少都是由部落居民在上下山途中主動徒手清理，不過上午在竹60線處有塊重達數噸巨石推不動，只好動員壯丁全部上前幫忙，齊聲喊「1、2、殺～、哎唷哎唷」發力仍推得面紅耳赤，笑翻旁觀民眾直呼「石頭有抓地力」。

據了解，昨晚至今晨尖石地區除了竹60線23K發生巨石塌方，在石磊道路沿線7.6K、9.6K等也有多處土石坍方，造成尖石鄉內的交通嚴重受阻，但因重型機具無法快速抵達現場，因此大多由居民徒手自行清理。

尖石鄉長曾國大表示，近期尖石鄉多處山區道路不敵天雨接連傳出坍方，不過這種情況只要是下雨天氣就會頻繁發生，在地居民見怪不怪，若土石坍方嚴重阻斷交通，會由鄉公所派重機具清運，仍要提醒鄉民、遊客行經山路特別注意道路狀況，不過目前坍方情況都已經排除。